Pages Jaunes: des revenus en baisse, mais un bénéfice net en hausse au troisième trimestre

Le Groupe Pages Jaunes a enregistré une hausse de son bénéfice net au cours du troisième trimestre de son exercice financier de 2022, malgré une baisse des revenus par rapport à la même période de l’année précédente.

Le bénéfice net a ainsi connu une augmentation de 3 millions $, passant de 13,7 millions $ au troisième trimestre de 2021 à 16,7 millions $ pour la période close le 30 septembre dernier, ce qui représente un bénéfice dilué de 60 sous par action.

Les revenus ont cependant baissé de 6,5 % pour s’établir à 66,3 millions $ pour ce trimestre, en comparaison de 70,9 millions $ pour le même trimestre de l’exercice précédent.

Selon l’entreprise, cette diminution est attribuable «au recul de nos médias numériques et médias imprimés à marge plus élevée et, dans une moindre mesure, de nos services numériques à marge moins élevée.»

«Nous annonçons aujourd'hui une rentabilité toujours solide et de nouvelles avancées vers l'atteinte de la stabilité des produits», a déclaré jeudi par communiqué David A. Eckert, président et chef de la direction de Pages Jaunes Limitée.