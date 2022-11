Paris sportifs: qui sont les favoris pour tout rafler en 2023?

Les amateurs de baseball peuvent déjà se prononcer sur l’identité des vainqueurs de la Série mondiale 2023 et les Dodgers de Los Angeles se retrouvent pour l’instant dans la peau des favoris.

Sur le site Mise-o-jeu +, une cote de 6,00 est accordée à la formation californienne, qui a présenté le meilleur dossier des ligues majeures en saison régulière cette année, avant de baisser pavillon devant les Padres de San Diego en série de division. Pour leur part, les champions en titre, les Astros de Houston, pourraient offrir sept fois la mise de départ à ceux leur prédisant un deuxième sacre consécutif.

Couronnés en 2021, les Braves d’Atlanta (9,00) complètent le top 3 des clubs les mieux perçus par les preneurs aux livres. Les Blue Jays de Toronto et les Yankees de New York se trouvent à 10,00, devant les Mets de New York (11,00) et les finalistes de cette année, les Phillies de Philadelphie (13,00).

Du côté des négligés, les Nationals de Washington, les Pirates de Pittsburgh et les Athletics d’Oakland rapporteront un joli magot aux parieurs ayant prédit correctement leur triomphe, évalué à 101 fois la mise. Les Reds de Cincinnati et les Rockies du Colorado feront multiplier par 81 le montant initial avec une victoire au tour ultime.