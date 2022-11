Pénurie de laitues: «On en a au moins jusqu'en janvier», croit un distributeur

La pénurie de laitues qui est en cours sur les chaînes de productions au Québec et aux États-Unis ne devrait pas être réglée avant la fin de l’année, estime un distributeur.

• À lire aussi: Importante pénurie de laitues romaine et iceberg

«Les aléas du climat viennent nous rattraper, on a terminé la saison un peu plus tôt que prévu cette année, on a eu beaucoup de pluie cet été, et particulièrement au mois de septembre [...], ce qui a fait qu’au niveau de l’inventaire, dans les champs, y en a manqué», a déclaré Sylvain Racette, président-directeur général chez Salade Express, en entrevue à QUb radio jeudi.

Ce dernier explique qu’en temps normal, lorsque la production de salades au Québec n’est plus possible à cause de la météo,les distributeurs se tournent vers le marché maraicher californien.

Cependant, cette année, la Californie subit une sécheresse importante, et le manque d’eau ajouté à un virus qui touche les salades provoque une pénurie.

«Le jardin maraicher nord-américain est principalement en Californie et ils ont des problèmes d’eau de façon importante, donc il y a plusieurs producteurs qui ont arrêté tout simplement et qui se sont lancés dans d’autres productions», a ajouté M. Racette, au micro de Philippe-Vincent Foisy.Les problèmes d’approvisionnement provoquent une hausse des prix à l’achat pour les consommateurs.

«On parle de cinq fois le prix, entre cinq et neuf fois le prix que je paye à l’habitude, donc évidemment ça a un impact incroyable», a expliqué le distributeur.Pour tenter de pallier cette pénurie, et donc la hausse des prix inévitable qui l’accompagne, Sylvain Racette a décidé de s’approvisionner en Floride, qui représente «un jardin maraicher plus fragile, plus petit et plus court, mais pour diminuer les risques pour approvisionner les clients.»Le distributeur explique également que la production de salade sous serre au Québec est peu élevée, car elle coûte très cher.

Il estime que la pénurie qui touche les salades devrait se régler d’ici le début de l’année. «Le problème va être là à long terme. Ça va prendre un certain temps avant que tout se replace, moi je prévois en janvier», a anticipé M. Racette.