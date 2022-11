Prix de l'alimentation: la fermeture d'une épicerie sème la panique à Lac-Mégantic

La fermeture du Maxi de Lac-Mégantic en raison d’un conflit de travail sème la «panique» parmi les familles qui sont à court de solutions pour manger à leur faim.

«Les gens ne peuvent pas manger et ils sont enragés. Ils ne savent plus quoi faire pour avoir des sous et nourrir leur famille», affirme Jessika Boulet.

Chaque deuxième semaine du mois, la mère monoparentale consulte les circulaires avant de faire le voyage de plus d’une heure vers le Maxi de Saint-Georges, en Beauce.

Mme Boulet, qui travaille comme cuisinière dans un restaurant, ne fait pas ce trajet seule. Pour économiser sur l’essence, elle est accompagnée de son père, de sa mère et de sa grand-mère.

C’est l’une des multiples initiatives qu’elle a dû imaginer pour continuer à faire son épicerie depuis la fermeture, à la fin juillet, du Maxi de Lac-Mégantic en raison d’un confit de travail. La situation est devenue une «crise sociale», selon la mairesse de la municipalité, affectant particulièrement les plus vulnérables.

Rappelons que la seule autre épicerie de la région est un Métro, où le panier d’épicerie coûte trop cher pour plusieurs.

«C’est la panique totale»

Mme Boulet confirme qu’elle est loin d’être la seule dans cette situation. Elle côtoie plusieurs familles qui peinent à arriver depuis le début de la grève, puisqu’elle cuisine avec elles pour économiser de l’argent. «On s’entraide, on fait de la popote en gang.»

«Pour celles qui sont mères monoparentales, c’est la panique totale. Les gens mangent moins», soutient-elle.

Malgré ses efforts pour limiter ses dépenses d’épicerie, qui incluent de fréquenter une banque alimentaire, cela lui coûte environ 160 $ par semaine pour se nourrir et nourrir sa fille alors que cela lui en coûtait 100 $ lorsqu’elle pouvait fréquenter le Maxi de sa ville.

Sylvie Turcotte, une entrepreneuse de Lac-Mégantic, a lancé une pétition adressée aux élus locaux visant à mettre fin à l’impasse du conflit de travail. Elle a obtenu 1500 signatures.

«Beaucoup de monde m’en parle, et c’est toujours la même chose qui revient : ils ne savent plus comment s’arranger. Soit ils paient plus cher à l’épicerie ici, soit ils paient moins cher à l’épicerie à l’extérieur avec l’essence à payer.»

Mme Turcotte affirme même qu’un de ses clients lui a dit qu’il couperait dans ses médicaments pour continuer à se nourrir au prix qu’il doit payer son épicerie. «Ils sont pris à la gorge», dit-elle

Une gardienne coupe dans son salaire

Lise Bégin, qui possède une garderie en milieu familial à Lac-Mégantic, affirme qu’elle perd 100 $ de salaire par semaine pour continuer à nourrir convenablement les enfants.

«On subit une baisse de salaire parce qu’on est obligé de donner de bonnes collations aux enfants.»

Elle doit elle aussi aller «courir les spéciaux dans les autres villes» la fin de semaine. «Il faut que tu comptes l’essence là-dedans».

Malgré tout, les citoyens à qui Le Journal a parlé soutiennent les travailleurs du Maxi qui sont en grève depuis le 22 juillet dernier et qui demandent essentiellement d’être payés comme les employés des autres succursales de Maxi.

Jessika Boulet croit que Loblaw, propriétaire de Maxi, ne se permettrait pas un aussi long conflit si le magasin était situé dans une grande ville. «Pourquoi nos employés sont mis de côté ? Pourquoi nous, on crèverait de faim? Parce qu’on est en région?»