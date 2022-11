Radon: taux de concentration trop élevés pour 17 % des foyers québécois

Près de 17 % des foyers québécois ont des taux de concentration de radon plus élevés que la norme, selon l'Association pulmonaire du Québec, qui souhaite que davantage de citoyens réalisent des tests de détection du radon dans leur résidence.

• À lire aussi: Cancer du poumon: Dépister plus tôt pour sauver les malades

• À lire aussi: L’importance de détecter la présence de radon

• À lire aussi: Le radon dans votre maison

Selon les résultats de tests effectués et compilés par l’Association pulmonaire du Québec, au Bas-Saint-Laurent, 34 % des résidences ont des concentrations plus élevées de radon que les normes recommandées, alors que la directive nationale sur le radon est de 200 Bq/m3 d’air.

En Gaspésie, c’est près de la moitié des foyers qui ont des taux plus élevés que la normale.

«Il ne faut pas avoir peur. Vous êtes sur une rue, il y a une maison qui en a, l’autre à côté n’en a pas. Et faut pas se dire que ce sont juste de vieilles maisons, il y a des maisons neuves aussi qui ont du radon. Donc, il faut vraiment prendre le temps de mesurer. On pense à la pyrite, on pense à l’amiante, puis on ne pense pas à mesurer le radon», a expliqué la directrice générale de l’Association pulmonaire du Québec, Dominique Massie.

Les conséquences sur la santé surviennent après une exposition à long terme, mais les solutions n’impliquent pas de gros travaux.

«Avec le radon, on fait quelques travaux. Parfois, s'il y en a énormément, il faudra dépressuriser sous la dalle, mais si on s’y met à l’avance lorsqu’on construit ou le faire quand on a des travaux à faire», a ajouté Mme Massie.

Le radon est un gaz radioactif que l'on retrouve partout. À l'extérieur, il ne présente aucun risque, mais il peut, cependant, s'accumuler dans les résidences, selon des experts.

C'est la deuxième cause de cancer du poumon au Québec, en cas d’exposition à long terme, d’où l'importance de faire des tests de détection chez soi, d’après l’Association pulmonaire du Québec.

Avec le télétravail ou pour des activités de loisir, les Québécois passent de plus en plus de temps dans les sous-sols; le radon a tendance à se concentrer dans les pièces plus basses et moins ventilées.

L'Association pulmonaire du Québec vient de lancer sa 7e campagne provinciale «Villes et municipalités contre le radon».

L'organisation a d'ailleurs élaboré une cartographie de la province sur le radon sur son site web.