Portneuf: 33 armes saisies, un présumé trafiquant arrêté

Des perquisitions menées dans deux résidences dans la MRC de Portneuf, mercredi, a mené à l’arrestation de quinquagénaire qui a comparu sous divers chefs d’accusation en matière de trafic d’armes à feu.

Une première demeure de Saint-Marc-des-Carrières, ainsi que ses dépendances, a d’abord été perquisitionnée en matinée. Une résidence secondaire a ensuite été fouillée du côté de Saint-Thuribe, le même jour.

Sur place, les policiers de l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA), composée de membres de la Sûreté du Québec et du Service de police de la Ville de Québec, ont fait plusieurs saisies.

Ils ont notamment découvert 33 armes à feu, dont trois armes de poing et cinq armes prohibées, des milliers de munitions en tout genre, plusieurs chargeurs à grande capacité, une arbalète et des canons sciés.

Lors de cette opération qui a nécessité une vingtaine d’effectifs, Louis Tessier, un homme de 52 ans, a été arrêté. Il a comparu mercredi au palais de justice de Québec sous cinq chefs, soit trafic d’armes à feu, possession en vue de faire le trafic d’armes à feu, possession non autorisée d’arme à feu prohibée et à autorisation restreinte et contravention d’une ordonnance d’interdiction. Il est demeuré détenu.

C’est la deuxième fois que Tessier fait face à la justice pour des accusations en matière d’armes. En janvier 2021, il avait plaidé non coupable à une accusation de possession non autorisée d’une arme, d’un dispositif ou de munitions prohibées ou à autorisation restreinte et à trois chefs d’usage négligent.

— Avec la collaboration de Dominique Lelièvre