Trois politiciens qui ont déjà participé à la franchise Drag Race

Justin Trudeau aura beau être le premier homme d’État à participer à une épisode de la franchise Drag Race, il n’est pas le premier politicien à y participer. Voici trois politiciens qui l’ont fait avant lui.

• À lire aussi: Le Tennessee veut criminaliser l'art de la drag

• À lire aussi: «Canada’s drag race»: Justin Trudeau comme juge invité

Nancy Pelosi – RuPaul’s Drag Race, All Stars 3 et 7

La leader démocrate a fait une première apparition dans le lieu de rassemblement des candidates, le «werkroom», en 2018, pour entre autres inciter les téléspectateurs à aller voter aux élections de mi-mandat. «Les gens sacrifient tellement dans notre pays pour que les gens aient le droit de vote», a-t-elle déclaré aux participantes. «C'est une bénédiction. Mais nous devons l'utiliser. Si vous ne votez pas, vous ne comptez pas - et vous comptez.» Elle y est revenue il y a quelques mois lors de la saison 7, pour inciter les Américains à faire la même chose pour le scrutin du 8 novembre.

Alexandria Ocasio-Cortez - RuPaul’s Drag Race, saison 12

Celle qui représente le 14e district congressionnel de New York était juge invitée pour le Rusical, un numéro-hommage dédié à la vie de Madonna.

Pendant les délibérations, celle qui se décrit comme une grande fan de l’émission a aussi rendu visite aux candidates dans le «werkroom». «Je dois dire que c'est fou de vous rencontrer», a déclaré, l’une des candidates, Jackie Cox à AOC. « Vous voir travailler au Congrès en solidarité avec Rashida Tlaib et Ilhan Omar, deux membres du congrès provenant de la diversité me donne tellement d'espoir pour notre pays... »

«Nous le faisons tous, à notre manière», a répondu Ocasio-Cortez. «Les gens pensent que le Congrès et le gouvernement consistent à diriger les gens, mais en fin de compte, une grande partie de notre politique consiste à suivre la volonté du public. Et les gens qui changent ce que les gens pensent sont des artistes - et des drag queens ! Et n'oublions pas qui a jeté cette première brique à Stonewall. Cela commence par vous. Je veux dire, vous êtes des patriotes. Je suis tellement fier de vous tous.»

Cory Booker – RuPaul’s Drag Race, saison 13

Celui qui est sénateur de l’État du New Jersey et, accessoirement, se dit cousin de RuPaul en raison de leur lien généalogique éloigné, a fait une apparition à la finale de la saison 13 pour présenter les règles du «Lip Sync Smackdown», les trois dernières performances de la saison. «Vous connaissez tous déjà les règles donc je veux juste dire merci. Dans la vie, nous ne sommes pas nés pour nous intégrer, nous sommes nés pour nous démarquer, pour tirer le meilleur parti de nous-mêmes et toujours élever et enrichir la vie des autres», a-t-il souligné.