Trump le vieux

Eh oui, Donald, la tignasse orange, vient de prendre un coup de vieux. L’ex-président républicain de 76 ans en aura 78 à la prochaine élection présidentielle.

Or le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, âgé de 44 ans et d'origine cubaine, en aura 46 en 2024. Ce républicain extrême vient de remporter la victoire la plus spectaculaire aux élections de mi-mandat en balayant son adversaire avec la force des ouragans de son État. En même temps, il a éclipsé tous les autres candidats, républicains et démocrates, qui figuraient sur les listes électorales mardi dernier.

À l'évidence, Ron DeSantis vient de donner sa date de péremption à Donald Trump, qui, selon CNN, était «livide», mardi soir. D'autant plus que ses candidats les plus déchaînés et les plus politiquement dangereux ont été aussi pulvérisés.

Les démocrates se sont gardés de triompher, loin de là. Malgré un président fragilisé et de plus en plus «vieillardisé», les démocrates ont réussi à survivre. Car la vague rouge, prédite par Trump l'orange, s'est cassée sur la résistance des Américains, conscients du danger que représente Trump pour la démocratie qu'ils chérissent encore.

Nouveau prétendant

Qu’annoncera donc de si spectaculaire Donald Trump le 15 novembre prochain? Il se peut qu'il ait déjà décidé de ne pas faire de déclaration, car le contexte vient de changer dramatiquement. C'est le jeune fringant et politiquement explosif gouverneur républicain qui assume maintenant le rôle salvateur de son parti aux yeux des républicains.

On ne serait pas étonné si l'extrême droite que ne boude surtout pas DeSantis, au contraire, finit par laisser tomber son «loser», devenu inutile et gaga.

Il faut avoir suivi ces dernières années Ron DeSantis pour le comprendre. C’est un politicien inoxydable qui carbure à l'énergie des réfugiés cubains pour qui Castro était le diable absolu et sa dictature une horreur personnelle et familiale. C’est ce qui les hante et guide leur choix politique.

Joe Biden peut-il encore affirmer qu'il sera candidat à 81 ans en 2024, face à l'athlète politique de niveau olympique qu’est Ron DeSantis le jeune?

Parti combatif

Bien sûr que non. Le Parti démocrate a déjà été bousculé par des tendances diverses, trahissant des réflexes de classe. Il s'est aussi éloigné socialement de ce que l'on qualifie chez nous de «vrai monde», mais c'est un parti qui a tant contribué historiquement à la grandeur de son pays à travers les combats contre la ségrégation raciale et en faveur des droits de la personne.

Ce parti doit se rajeunir et trouver la perle rare capable d'affronter Ron DeSantis. Le gouverneur floridien est trop déstabilisateur pour ceux qui veulent protéger la démocratie contre les assauts Donald Trump.

C'est en revendiquant mon propre âge que j'affirme qu’en cette époque incertaine et dans un monde qui s'emballe à un rythme infernal, propice non pas à la réflexion, mais plutôt à l'action, les démocrates devraient se laisser conseiller par des sages habités par l'expérience, la connaissance et l'ouverture. Ils doivent être dirigés par des politiciens visionnaires dans la force de l'âge, au propre comme au figuré. Car la roue de la vie actuelle tourne trop vite pour ceux qui manquent de souffle.