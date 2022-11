[VIDÉO] Ce glacier est en train de disparaître en un temps record

L'année 2022 a été dévastatrice pour de nombreux glaciers européens. La transition entre l'été et l'automne a été marquée par les vagues chaleurs et ses impacts ont dépassé les prévisions les plus pessimistes.

• À lire aussi: Le réchauffement s'accélère, avertit un rapport de l'ONU

Le glacier de Fallaria, situé près du Lac de Côme, en Italie, est en train de disparaître à un rythme inquiétant. La glace a perdu un peu plus de 25 mètres d'épaisseur en l'espace de 4 ans.

Le glacier de Fallaria n'est pas le seul a subir la pression du climat. Tous les glaciers de la région sont en train de fondre, ce qui menace les réserves d'eau du lac, considéré comme une merveille naturelle.