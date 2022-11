Avantage «Sags» dans un festin offensif

Les attaquants des Saguenéens de Chicoutimi se sont bien amusés dans une victoire de 8-5 face aux Mooseheads à Halifax, vendredi soir, au Centre Scotiabank.

Après avoir gagné jeudi à Saint-Jean, les Sags voulaient continuer sur leur élan victorieux. Les deux premiers trios se sont occupés de la production offensive en obtenant 12 points dans le gain.

« Toute l’équipe s’est bien présentée. On a réussi à garder un bon rythme. C’est sûr qu’il y a des petites choses à corriger pour l’avenir », a affirmé l’entraîneur-chef des Bleus, Bryan Lizotte, en remplacement de Yanick Jean.

Chicoutimi a entamé la rencontre avec une punition décernée à Carter Ansems. Après avoir purgé l’infraction, les Sags ont élevé leur jeu d’un cran.

Dans les cinq dernières minutes du premier engagement, les Sags ont ouvert le pointage. Étienne Tremblay-Mathieu a marqué d’un tir de la pointe qui a terminé sa course directement dans la cage gardée par Brady James.

Vingt-neuf secondes plus tard, les Mooseheads ont répliqué. Logan Crosby a déjoué Charles-Antoine Lavallée après une belle passe de Brody Fournier venant du coin de la patinoire.

La troupe de Bryan Lizotte a terminé les 20 premières minutes en reprenant les devants. Alors qu’il restait 19 secondes au cadran, Zachary Gravel a inscrit un cinquième but en trois parties grâce à un tir sur réception sec et précis.

Avalanche de buts

Halifax a profité d’un double avantage pour créer à nouveau l’égalité au début du second vingt. Mathieu Cataford a copié Gravel pour faire 2-2. Cependant, le deuxième trio des Sags a frappé à nouveau. Cette fois-ci, c’est Marc-Antoine Séguin qui a fait mouche.

Dans le dernier segment de la période médiane, le capitaine des Mooseheads, Attilio Biasca, a trouvé un petit trou entre les jambières de Lavallée pour faire 3-3. Les Sags ont par la suite inscrit trois buts sans réplique. Félix Bédard, Jérémy Leroux et Emmanuel Vermette ont fait bouger les cordages.

À mi-chemin en troisième période, les Mooseheads ont fait 6-4 à l’aide de James Swan. Dix-neuf secondes plus tard, les Sags ont repris leur avance de trois buts. Devant sa famille, Jacob Newcombe a fait dévier un tir d’Étienne Tremblay-Mathieu.

Les locaux ont marqué un cinquième but, mais ces derniers n’ont pas réussi à remonter la pente. De plus, Chicoutimi a ajouté un autre but dans un filet désert.

Les Sags affronteront les Eagles au Cap-Breton, dimanche après-midi.