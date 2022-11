Bootcamp entrepreneurial: une immersion complète pour des étudiants du Cégep de Rimouski

Des étudiants en technique administrative du Cégep de Rimouski ont pris part, cette semaine, à un bootcamp entrepreneurial, un concept unique, pensé par des enseignants de Rimouski, pour offrir une immersion complète de cinq jours dans l'univers des entrepreneurs.

«Moi et ma collègue on s'est demandé “ce serait quoi notre cours de démarrage d'entreprise de rêve”, et on a réussi à le réaliser», a raconté Guillaume Cavanagh, enseignant en technique administrative au Cégep de Rimouski.

Ainsi, plutôt que de faire un cours de 15 semaines en démarrage d'entreprise, les 37 finissants en technique administrative du Cégep de Rimouski participent à ce camp d'entraînement de cinq jours pendant lequel ils doivent développer un plan d'affaires.

«C'est très très concret, des entrepreneurs d'envergure viennent les visiter, leur explique leur cheminement, leur parle du monde des affaires et ensuite, ils utilisent tous ces acquis pour améliorer leur plan d'affaires», a expliqué M. Cavanagh.

«On voit que ce sont des gens de tout horizon qui ont réussi et c'est important pour nous parce qu'on se reconnait en chacun d'eux on se dit que peu importe notre parcours, on peut y arriver avec de l'ambition», a souligné l'étudiante Perrine Debraine, qui prend part au camp d'entraînement.

Isolés dans le décor forestier du Domaine Valga à Saint-Gabriel-de-Rimouski, les jeunes ont assisté à différentes conférences d'entrepreneurs, de partenaires en développement économique et financier, ont pris part à différents ateliers et ont travaillé d'arrache-pied sur leur projet.

L'horaire est très chargé et, selon M. Cabanagh, c'est volontaire.

«Le métier d'entrepreneur, c'est stressant, c'est challengeant. On est à l'extérieur de notre zone de confort tout le temps alors c'est ce qu'on a voulu leur faire vivre ici».

Pour aider les jeunes à gérer leur stress, ils ont droit à des massages, des séances de relaxation et une conférence sur la gestion du stress.

L'objectif, c'est de leur présenter tous les aspects du monde de l'entrepreneuriat, et ce, le plus fidèlement possible.

«Le manque de main-d'œuvre, l'inflation, le coût des matières premières, la disponibilité des matières premières, les entrepreneurs doivent jongler avec tout ça et souvent la technologie va leur permettre d'atténuer ces facteurs-là et c'est ce qu'on veut leur faire réaliser», a-t-il l’enseignant.

Au terme de cette formation, ils ont dû présenter leur plan d'affaires à cinq entrepreneurs de la région. Le point culminant de leur semaine qui est aussi le plus stressant.

«C'est stressant, mais on a confiance en notre projet. On a travaillé fort», a expliqué une étudiante.

«Disons qu'après le bootcamp, ils ont répondu à leurs questions et ils ont une très bonne idée à savoir s'ils veulent être entrepreneurs ou pas», a conclu M. Cavanagh.