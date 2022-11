Carabins: la défensive à l’honneur

La réputation de l’unité défensive des Carabins n’est plus à faire. Ce n’est donc pas une surprise si deux honneurs réservés aux joueurs en défense se sont retrouvés entre les mains des Bleus.

Le secondeur Nicky Farinaccio a d’abord reçu le titre de joueur défensif par excellence tandis que son coéquipier, le demi défensif Nicolas Roy, a été nommé recrue défensive de l’année.

Le choix de Farinaccio, un joueur de deuxième année, allait de soi compte tenu de ses performances flamboyantes tout au long de la saison régulière. Le produit du Collège André-Grasset a terminé l’année avec une impressionnante récolte de 10,5 sacs, pas très loin du record du RSEQ, établi à 12. Personne au pays n’a rabattu au sol autant de quarts-arrières que lui cette année.

Farinaccio a bien fait rire la salle quand il a raconté qu’il pensait pouvoir égaler la prestigieuse marque au dernier match de l’année. Mais le quart-arrière des Redbirds de McGill en a décidé autrement, a-t-il constaté.

« Pendant la game, j’y pensais [au record], mais cet osti de gars-là... », a-t-il lancé en jetant un coup d’œil à Éloa Latendresse-

Regimbald, déclenchant instantanément les rires dans la salle.

« Il est difficile à plaquer [He’s slippery, you know] », a-t-il ajouté, ce qui a bien fait rigoler le pivot des Redbirds, fraîchement élu recrue de l’année et recrue offensive de l’année.

Honneur partagé

Malgré ces statistiques, la première chose que Farinaccio a tenu à faire est de diriger les réflecteurs vers ses coéquipiers

« Ce prix-là, il ne vient pas juste à cause de mon talent. La raison pour laquelle j’ai performé autant que ça c’est parce que j’ai une ligne défensive incroyable en avant de moi. Je suis dans un bon système pour moi. Denis [Touchette] m’a bien utilisé. Je suis reconnaissant envers le système, mon coach et mes autres coéquipiers », a-t-il assuré.

Son entraîneur-chef, Marco Iadeluca, rappelait qu’il avait connu toute une saison et espérait voir encore de cette magie sur le terrain du stade TELUS-UL, samedi après-midi.

« C’est un gars qui a connu du succès partout où il est passé au niveau civil et collégial. [...] On espère qu’il aura un gros match pour nous demain. »

Quant à Nicolas Roy, le demi défensif recrue a reçu sa plaque en béquilles, blessé à la jambe gauche. Il est résigné à manquer le duel de dimanche.

« Si je pouvais échanger ça [son titre de recrue en défensive par excellence] pour jouer, je le ferais », lance-t-il sans hésiter.

Deux années de suite

À Sherbrooke, l’entraîneur responsable des quarts-arrières, Luc Sylvain, a vu son travail être récompensé pour une deuxième fois en autant d’années.

Il en a eu plein les bras chez le Vert & Or cet automne, alors que l’équipe a dû faire appel à cinq quarts au cours de la saison.

« C’est toujours un travail d’équipe. Cette année, pour avoir eu cinq pivots durant la saison, bien je veux remercier coach [Justin] Chapdelaine d’avoir préparé des plans de matchs pour mettre nos gars dans la meilleure position possible », a-t-il commenté.