Charlesbourg se souvient

Une commémoration, qui avait vu le jour en 2018 afin de souligner la fin de la Première Guerre mondiale, est revenue cette année sous une autre thématique. À l’occasion de la Semaine des vétérans, le député de Charlesbourg–Haute-Saint-Charles, Pierre Paul-Hus, en collaboration avec le curé Patrice Breton et la paroisse Saint-Charles-Borromée, a organisé une commémoration spéciale de l’Armistice en hommage au sacrifice de nos militaires qui ont combattu pour notre démocratie. Outre le député Paul-Hus, Steeve Guérard, de la paroisse Saint-Charles-Borromée ; Gabriel Lessard, représentant du bureau du député de Jonatan Julien ; quelques commandants des escadrons de cadets de Charlesbourg ; Sylvain Lévesque, député de Chauveau, et Claude Lavoie, président de l’arrondissement de Charlesbourg, ont assisté à la cérémonie.

Toute bonne chose...

Photo courtoisie

Une page d’histoire sera tournée aujourd’hui avec la fermeture du Nettoyeur Claude Hamel après 60 ans en affaires. C’est avec émotion que Marie-Claude Hamel, la fille du fondateur et propriétaire depuis 2022 de l’entreprise Nettoyeur Claude Hamel, a annoncé, après mûre réfection, la fermeture de son commerce situé, depuis 1962, non loin de l’ancien Rond-point de Lévis, à l’angle de la route du Président-Kennedy et du boulevard Guillaume-Couture. Toute bonne chose a une fin, diront certains !

Le jour du Souvenir

Photo courtoisie

Aujourd’hui, les Canadiens et Canadiennes de toutes les régions du pays feront une pause (à la onzième heure du onzième jour du onzième mois chaque année). Ils rendront hommage aux hommes et femmes tués lors des guerres et opérations militaires auxquelles le Canada a participé. Cette minute de silence témoignera de la reconnaissance et du respect pour les femmes et les hommes qui, en temps de guerre, ont fait d’énormes sacrifices, y compris celui de leur propre vie, pour défendre nos valeurs de liberté et de démocratie. Cette journée commémore la signature de l’Armistice, le 11 novembre 1918, mettant fin à la Première Guerre mondiale.

Vieillir chez soi, mieux et plus longtemps

Photos courtoisie

À l’approche du temps des fêtes, Jean-Louis Bazin (photo), président de la Fondation Cap Diamant qui apporte, depuis 2005, une aide directe à la vie quotidienne des personnes aînées isolées socialement et démunies financièrement, m’annonce le retour de son Encan-bénéfice, en formule virtuelle, encan qui sera d’ailleurs est le seul événement bénéfice organisé cette année par la Fondation. Donc, depuis hier midi jusqu’au lundi 14 novembre, 21h, vous pourrez donc miser sur des dizaines de lots (articles, objets et cheques-cadeaux fournis par différents partenaires). Les profits permettront de poursuivre la mission et ainsi continuer à offrir des programmes d'accompagnement aux personnes aînées isolées et vulnérables de la grande région de Québec. Renseignements 418 614-9453 et inscriptions à l’encan au https://fondationcapdiamant.com/.

Anniversaires

Photo courtoisie

François Lemieux (photo), président de Lemieux assurances, 56 ans... Leonardo DiCaprio, acteur américain, 48 ans... Jean-Gabriel Pageau, dans l’organisation des Islanders de NY (LNH), 30 ans... Calista Flockhart, actrice de théâtre, de télé et de cinéma, 59 ans... Demi Moore, actrice et productrice de cinéma américain, 60 ans... Lloyd Langlois, ex-skieur acrobatique, 61 ans... Jacques Lemelin, gardien de but qui, au cours de la saison 1972-1973, a disputé 9 matchs dans l’Association mondiale de hockey avec les Nordiques de Québec, 73 ans... Nadine Trintignant, cinéaste et écrivaine française, 88 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 11 novembre 2021 : Frederik de Klerk (photo), 85 ans, dernier président blanc de l’Afrique du Sud, prix Nobel de la paix, qui a officiellement mis fin à l’apartheid et libéré l’icône Nelson Mandela... 2020 : Michel Mongeau, 74 ans, comédien et animateur jeunesse « 275-Allô » à la Première chaîne de Radio-Canada... 2017 : Claude Brodeur, 58 ans, membre de l’organisation des Expos de Montréal, à titre de lanceur en 1980... 2016 : Robert Vaughn, 83 ans, acteur américain... 2015 : Phil Taylor, 61 ans, batteur anglais (Philthy Animal) avec le groupe britannique Motorhead... 2014 : Carol Ann Susi, 62 ans, actrice américaine... 2011 : Charlie Lea , 54 ans, lanceur qui a évolué pendant six saisons avec les Expos... 2008 : Jean-Charles Gravel, 69 ans, ex-entraineur des Nordiques du Maine au milieu des années 1970 et des Saguenéens de Chicoutimi (1977-78)... 2004 : Yasser Arafat, 75 ans, chef de l’OLP (organisation de libération de la Palestine) de 1969 à 2004... 1996 : Léo Ilial, 63 ans, comédien français... 1995: Jean-Louis Curtis, 79 ans, écrivain français, Prix Goncourt en 1947.