Commission sur les dons: une demande d’action collective contre GoFundMe

GoFundMe manquerait de transparence en laissant croire que la plateforme ne retire aucune somme des transactions de dizaines de milliers de donateurs, selon un Cabinet d’avocat qui réclame une action collective contre l’entreprise.

Une demande d’action collective a été émise vendredi afin de réclamer le remboursement des frais de transactions et dédommager les donateurs qui auraient pu croire à tort que l’entièreté de leurs dons va au bénéficiaire.

La plateforme de sociofinancement tromperait ses utilisateurs en indiquant notamment qu’«elle ne prélève pas de commission sur les dons» ou en anglais, qu’elle «a 0 % platform fee», soit «un frais de plateforme de 0 %».

La firme d’avocats Lambert qui émet cette demande d’action collective a noté qu’il apparaît en petits caractères que GoFundMe retient une somme à titre de «Frais de transaction» sur chaque don à une hauteur d’environ 3%.

«L’entreprise manque de transparence et fait des représentations fausses et/ou trompeuses sur la répartition et la réelle destination des fonds perçus, lesquels ne seront jamais transmis en totalité au bénéficiaire. Or, cette pratique est prohibée par la Loi sur la Protection du consommateur (art.119 et 128 L.p.c)», a fait savoir Lambert qui estime que cette pratique interdite a affecté plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers de consommateurs ayant utilisé les services de GoFundMe et représenterait une facture de plusieurs millions de dollars à l’entreprise.

Le cabinet d’avocats est actuellement dans l’attente d’une date d’audience sur l’autorisation à la Cour supérieure afin qu’un juge puisse évaluer le bien-fondé de la demande d’action collective à l’égard de GoFundMe.