Maltraitance animale: un récidiviste lance son chat de son balcon

Un Montréalais qui a tué son chat en le lançant de son balcon pourrait faire face à des accusations criminelles dans les prochains mois.

«Il a pris le chat et l’a lancé du deuxième étage tellement fort qu’elle a atterri sur une auto dans la rue. Il a entendu le toc. Il est allé la chercher et essayé de la réanimer. Il a mis le chat dans le congélateur. On ne sait pas s’il était décédé à ce moment-là.»

Cette description à glacer le sang provient de Chamie Angie Cadorette, du département des enquêtes de la SPCA Montréal.

Mme Cadorette a montré ce dossier à l’équipe de J.E, mais doit garder confidentielle l’identité du contrevenant allégué, car l’enquête qui pourrait mener au dépôt d’accusations n’est pas encore terminée.

La jeune chatte de 9 mois a été retrouvée dans la neige sur le terrain de l’individu en question. C’est un témoin ayant vu la scène qui a alerté les autorités.

La chatte aurait été battue toute la soirée. Elle aurait reçu des coups de pieds et aurait été frappée contre un mur de béton, ajoute l’enquêteuse.

Une nécropsie (un examen du corps de l’animal après sa mort) a confirmé l’hypothèse que la bête avait été lancée de haut, dit-elle.

AVANT AUSSI

On peut également y voir des fractures et des lésions faites avant l’incident. Des hémorragies ont également été détectées. Ce n’était donc pas la première fois que l’individu battait sa chatte.

«La nécropsie est super importante. Ça vient dire que ça ne s’est pas passé juste une fois, mais plusieurs fois. Ça enlève la possibilité que ça soit un chat qui ait été frappé par une voiture.»

PRISON POSSIBLE

Selon les employés de la SPCA Montréal, l’homme en question serait un récidiviste. Il serait impliqué dans un autre dossier de maltraitance animale.

Ce sont les procureurs rattachés à la cour municipale de Montréal qui détermineront si des accusations criminelles sont déposées.

De telles infractions peuvent entraîner quelques mois de prison, ou une peine encore plus importante pouvant aller jusqu’à 5 ans s’il s’agit d’un récidiviste.

Dans ce cas précis, Chamie Angie Cadorette ne cache pas qu’elle souhaite une peine importante.

– Avec Richard Olivier