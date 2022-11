Deux nouveaux espaces pour La Galerie du Meuble

Ayant profité de la pandémie pour revitaliser les espaces intérieurs de ses trois magasins de Québec, La Galerie du Meuble célèbre l’arrivée de son nouvel espace dédié à la marque italienne Calligaris et de l’Espace Lévesque électroménagers inauguré en 2020 après un investissement de 2M$, tous deux aménagés dans son magasin de la rue Courcelette.

À ceux-ci s’ajoutent la réfection des zones MUST, Chalet et Velvet du magasin du boulevard Charest et la récente ouverture du Café Thi Cam Nourcy dans le magasin Must Société du boulevard Laurier.

Ces nouveautés et ajouts sont le fruit des recherches de l’équipe d’achat, qui parcourt le monde afin de dénicher des produits d’exception. D’ailleurs, La Galerie du Meuble se fait un devoir d’offrir le plus large inventaire possible, notamment grâce à l’agrandissement récent de ses deux centres de distribution situés à Québec et Montréal.

Depuis plus de 65 ans, La Galerie du Meuble se positionne telle une référence en matière de mobiliers, de services attentionnés et de « lifestyle » dans la région de Québec et même dans la province. L’entreprise qui compte quatre magasins marie avec brio l’art du design aux besoins actuels de sa clientèle.