Disparition en Gaspésie: un homme de 58 ans manque à l’appel

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population pour retrouver un Luke Legouffe, un quinquagénaire qui manque à l’appel depuis quelques jours.

L’homme de 58 ans originaire de Paspébiac a été vu pour la dernière fois le 7 novembre dernier, dans le secteur de New Richmond, en Gaspésie.

Selon le corps de police provincial, M. Legouffe se déplacerait à pied ou en transport en commun. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité s’il n’est pas retrouvé rapidement.

Le quinquagénaire mesure 1,75 m (5’9’’) et pèse 66 kg (145 lb). Il a les cheveux courts, bruns et gris, ainsi que les yeux bleus. Il porte un tatouage de croix au poignet droit, la barbe et une casquette, la plupart du temps.

Toute personne qui apercevrait Luke Legouffe est priée de communiquer avec le 911.