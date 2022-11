Drummondville: un adolescent porté disparu depuis neuf jours

Les policiers et enquêteurs de la MRC de Drummond demandent à nouveau l’aide de la population pour retrouver un jeune de 17 ans disparu depuis neuf jours à Drummondville, dans le Centre-du-Québec.

Kyler Scott O’Hanley, 17 ans, se déplacerait à pied dans le secteur de Drummondville, a indiqué la Sûreté du Québec (SQ) par voie de communiqué.

Sa famille a des raisons de craindre pour sa sécurité.

L’adolescent mesure 1,75 m (5 pi 9 po) et pèse 75 kg (165 livres). Il a les cheveux bruns courts et les yeux bruns.

Au moment de sa disparition, il portait une chemise à carreaux jaune et noire et des jeans foncés. Il portait également des souliers de sport noirs et un manteau de toile foncé.

Toute personne qui apercevrait Kyler Scott O’Hanley est priée de communiquer avec le 911 ou de façon confidentielle avec la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.