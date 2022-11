Espagne : le président catalan salue la future suppression du délit de «sédition»

Le président régional catalan a salué vendredi la proposition du gouvernement espagnol de remplacer par des peines plus légères le délit de « sédition », dont étaient accusés les dirigeants séparatistes après la tentative de sécession de 2017, mais continue de réclamer l’amnistie pour les condamnés.

« La suppression du délit de sédition est une étape importante (...) vers la fin de la répression, mais il reste encore du chemin à parcourir », a déclaré vendredi à Barcelone Pere Aragonès, indépendantiste modéré du parti Gauche républicaine de Catalogne (ERC).

« Il nous en faudra plus, car nous restons déterminés à obtenir l’amnistie », a-t-il ajouté à propos des personnes poursuivies depuis la tentative de sécession de cette région du nord-est de l’Espagne il y a cinq ans.

Bien qu’il soit totalement opposé à l’idée d’un pardon total, le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez a fait le choix du dialogue avec l’exécutif régional catalan, dont il a régulièrement besoin pour obtenir la majorité au parlement espagnol.

Après avoir grâcié en 2021 neuf dirigeants condamnés pour la tentative de sécession, Sánchez a annoncé jeudi soir que son parti et le mouvement de gauche radicale Podemos, son allié dans la coalition gouvernementale, allaient présenter un projet de loi pour réformer le Code pénal et remplacer le délit de sédition.

« La majorité des pays européens ont adapté les différents délits de troubles à l’ordre public aux sociétés modernes, à l’exception de l’Espagne », a expliqué vendredi le porte-parole du groupe socialiste au Congrès, Patxi López, lors de la présentation du texte.

L’initiative a été critiquée par le Parti populaire (PP, droite), principal mouvement d’opposition, qui juge que Sánchez cherche à « gagner du temps pour se maintenir à n’importe quel prix » au pouvoir, selon la porte-parole du Parti populaire au Congrès, Cuca Gamarra.

Le chef du PP, Alberto Núñez Feijóo, a assuré qu’il annulerait cette réforme s’il revenait aux affaires.

« Je reviendrai » sur cette décision « si je dirige le gouvernement, car ni Sánchez ni l’indépendantisme ne peuvent faciliter ainsi les attaques contre la Constitution », a-t-il déclaré.

Une dizaine de responsables politiques séparatistes catalans ont été condamnés à des peines allant de neuf à treize ans de prison pour sédition — un délit qui existe depuis 1822 — après la tentative de sécession de la Catalogne en 2017, à l’origine de la pire crise politique de l’histoire récente de l’Espagne.

Quand la réforme sera adoptée, le délit pour troubles à l’ordre public aggravés comportera des peines comprises « entre trois et cinq ans de prison », a affirmé Patxi López.

Cette modification du Code pénal pourrait notamment bénéficier à l’ancien président catalan Carles Puigdemont, qui a fui en Belgique pour échapper à la justice espagnole.

« S’il revient en Espagne, Puigdemont sera jugé », a expliqué Patxi López, tout comme l’avait déjà martelé Sánchez la veille.

Le principal intéressé s’est montré méfiant après cette annonce : « le délit n’est pas supprimé : on change son nom et on annonce une diminution des peines », a-t-il écrit jeudi sur Twitter.