Infirmières en colère: échec massif à l’examen professionnel

Des étudiantes en soins infirmiers sont en furie contre leur ordre professionnel après avoir échoué en grand nombre l’examen devant leur donner le droit pratiquer, en pleine pénurie d’infirmières.

« Je suis sous le choc » confie Loriane Gaul-Dorion, âgée de 23 ans, une première de classe qui a traversé trois années d’études collégiales avec une moyenne de 85 %.

Elle fait partie de la cohorte d’infirmières à avoir passé l’examen professionnel de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) à la fin septembre 2022. Le taux de réussite a été famélique, dépassant à peine les 51 %.

Sans réussir cet examen, elles ne peuvent pas pratiquer comme infirmière. Ces nombreux échecs arrivent aussi alors que le Québec affronte une énorme pénurie de personnel, l’obligeant de réduire de nombreux services dans les hôpitaux.

« Injuste »

Pourtant, depuis trois ans, le taux de réussite à ce même examen oscille de 96 à 71 % pour les cohortes précédentes. « C’est injuste et ce n’est pas normal qu’une personne sur deux coule », poursuit Mme Gaul-Dorion.

« Ça ne reflète pas la réalité du plancher, pas ce qu’on apprend à l’école », rage Josiane Georges, qui fond en larmes en parlant de son échec.

Cette mère de famille de 40 ans a dédié des dizaines d’heures par jour à l’étude de cet examen, payant même une formation supplémentaire et prenant une pause de son emploi dans un hôpital pour maximiser ses chances de réussite.

Mais elle n’a obtenu que 52 %... et il faut 55 % pour réussir.

Pétition

Âgée de 22 ans, Joëlle Girard a lancé une pétition en ligne à la suite de son échec pour dénoncer la situation. D’abord, elle aimerait que la note de passage soit abaissée à 50 %, car elle connaît énormément de collègues en échec ayant eu des notes de 51 à 54 %.

Déjà plus de 1500 personnes l’ont signé.

L’étudiante de Sorel-Tracy explique que l’examen de l’Ordre fait appel au « jugement clinique » avec des choix de réponses. Elle soutient que plusieurs des choix sont « bons », mais qu’un seul est « meilleur » selon l’Ordre.

Or, plusieurs infirmières interrogées par Le Journal estimait que l’examen était déconnecté de leur réalité sur le terrain.

« On n’est pas dangereuses, on sait ce qu’on fait », continue Mme Girard, ajoutant que toutes les candidates à l’examen ont réussi leurs études auparavant et travaillent déjà dans des hôpitaux.

Au moment de publier, l’OIIQ n’avait pas encore commenté. Le Journal doit leur parler en après-midi.

Plus de détails à venir...