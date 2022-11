Jour du Souvenir: commémorer «ceux qui ont fait le sacrifice ultime», rappelle Trudeau

Bien qu’il n’ait pas prévu participer aux commémorations en raison d’un voyage en Asie, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a tenu à souligner l’importance du jour du Souvenir.

«Nous portons des coquelicots rouges sur notre cœur pour nous souvenir de ceux qui ont fait le sacrifice ultime», a-t-il déclaré vendredi.

Le 11 novembre marque les commémorations du jour du Souvenir, en l’honneur des soldats morts au combat lors de la Première Guerre mondiale.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

«À la onzième heure du onzième jour du onzième mois, nous observons deux minutes de silence pour les femmes et les hommes courageux qui ont donné leur vie au service d'un Canada meilleur», a rappelé le premier ministre.

«L'excellence des Forces armées canadiennes ne se limite pas au champ de bataille, a souligné la gouverneure générale du Canada, Mary Simon. Nos troupes ont apporté leur aide dans la reconstruction de communautés dévastées au Canada et dans le monde entier, après des incendies de forêt, des ouragans ou des guerres.»

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Pour le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, le 11 novembre est une journée de commémoration, mais également «de réflexion sur les sacrifices que tant de Canadiens ont consentis».

De son côté, la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, a salué «la bravoure de ceux qui ne sont plus avec nous».

À Ottawa, la cérémonie de commémoration traditionnelle a débuté à 10h30 sans Justin Trudeau. Le premier ministre s’est rendu au Cambodge pour la réunion de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

D’autres cérémonies sont prévues un peu partout au pays, notamment à Vancouver, Calgary et Toronto et au Québec.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

À Montréal, le premier ministre François Legault devait assister à une cérémonie du jour du Souvenir à la Place du Canada.

«Les vétérans nous inspirent avec leur courage. Inspirons-nous de leur dévouement en faveur du maintien de la paix, de la liberté, de l’égalité et de la démocratie», a tweeté la mairesse Valérie Plante.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Le ministre français de la Justice Éric Dupond-Moretti, en déplacement dans la province, devrait assister à la cérémonie du Consulat général de France à Montréal organisée au monument aux morts français de Montréal du parc La Fontaine à 15h30.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Cérémonie alternative et coquelicot blanc

En opposition à ces commémorations, le Collectif Échec à la guerre a organisé une action symbolique visant à donner une visibilité au courant d’opinion publique qui désapprouve «le caractère étroit et militaire des cérémonies officielles et la récupération qui en est faite pour glorifier la guerre et justifier la participation du Canada à de nouvelles guerres».

Le collectif encourage la population à porter le coquelicot blanc pour honorer la mémoire de toutes les victimes, civiles et militaires, et prôner la détermination d’en finir avec la guerre et le militarisme.

L’idée du coquelicot blanc aurait germé en Angleterre en 1926. En 1933, la première campagne du coquelicot blanc fut lancée en Angleterre par la coopérative Women’s Guild (CWG). En 2011, le Collectif Échec à la guerre a décidé de lancer la campagne annuelle du coquelicot blanc au Québec, pour rendre visible le mouvement d’opposition à la montée du militarisme.