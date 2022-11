Jour du Souvenir: une cérémonie sobre, mais touchante à Richmond

Une cinquantaine de personnes se sont réunies face au cénotaphe à Richmond, en Estrie, pour le jour du Souvenir commémoré dans une cérémonie sobre, mais touchante.

Dignitaires, familles et amis ont déposé des gerbes de fleurs en souvenir et en hommage à ces Canadiens qui ont servi leur pays.

Pour d’autres, c’est aussi pour souligner la mémoire des frères d’armes perdus. Frédéric Babeux a servi dans l’armée pendant 10 ans en Afghanistan. Depuis 2016, il a perdu 17 de ses anciens collègues, soit au combat ou par suicide.

Luc Duperron fait partie de ces parents chanceux dont le fils, Martin, est revenu vivant de ses trois missions en Afghanistan et une en Bosnie. Depuis 20 ans, il porte sa photo avec lui et salue le privilège de l’avoir encore près de lui. Le 11 novembre représente pour lui un devoir de mémoire et de respect.

Sherbrooke honorera ses vétérans ce dimanche. La cérémonie est prévue à 14 h à la Cathédrale Saint-Michel pour ensuite se poursuivre avec le dépôt des couronnes à 15 h, au Monument des Braves.

Jour du Souvenir: les militaires de la base de Bagotville rendent hommage

Ève Beauregard

Le jour du Souvenir a été souligné vendredi matin à la base militaire de Bagotville, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une journée toujours très forte en émotions.

De nombreux militaires, vétérans et élus étaient présents lors de la cérémonie protocolaire.

Roméo Gagnon se rappelle ses années de service comme si c'était hier. Aujourd'hui âgé de 94 ans, il a toujours les Forces armées canadiennes gravées sur le cœur.

«C'était un rêve pour moi d'être militaire... Je me suis enrôlé dans les forces spéciales en 1950», a affirmé le vétéran.

Il a même sauvé la vie de ses coéquipiers lors de la guerre de Corée. «Ils nous ont lancé une grenade, ça prend trois secondes et demie avant d’exploser. Moi, je l’ai pognée et je l’ai tirée», a-t-il raconté.

«C'est un héros de guerre», a complété son fils Mario Gagnon. «D'ailleurs, il a été décoré.»

Il porte ses médailles fièrement. «C'est toujours plein d'émotions. Il y a tellement de combats qui restent ignorés, c'est impensable. La journée que j'ai eu ma décoration, tout le monde en aurait mérité une», a expliqué humblement Roméo Gagnon.

Il tient mordicus, année après année, à être présent lors de la cérémonie du jour du Souvenir. «C'est toujours important», a-t-il ajouté.

L'émotion était d'ailleurs palpable dans le Hangar 7 vendredi matin. «C'est pour se souvenir. Tous ceux qui sont dans les forces, ceux qui sont passés avant nous autres et le sacrifice que les gens ont faits», a dit le Colonel Normand Gagné, commandant de la 3e Escadre et la Base militaire de Bagotville.

Une cérémonie aussi importante pour les vétérans que pour les jeunes militaires.

«Pour les jeunes, c'est une démonstration de respect. C'est aussi une façon de montrer que le service que tu fais aujourd'hui, le monde va être reconnaissant de ça», a souligné quant à lui Steve Fréchette, président de la Filiale 235 de Chicoutimi de Légion royale canadienne.

«Être soldat un jour, c'est être un soldat pour le restant de ses jours», a conclu Roméo Gagnon.