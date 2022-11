La COP 15: un show de boucane écolo à nos frais

Le 2 novembre dernier, les journalistes étaient convoqués à une importante séance d’information sur l’ampleur des mesures de sécurité qui seraient déployées dans le cadre de la COP 15.

Beaucoup de dérangement et beaucoup d’argent, voilà qui résume ce que représentera cette conférence pour Montréal. Évidemment, il faut bien que quelqu’un organise de telles réunions pour permettre aux grands leaders du monde de se réunir afin de veiller au bien de la planète.

D’ailleurs, lors de cette séance, les autorités avaient bien expliqué aux médias présents la procédure par laquelle les chefs d’État seraient amenés de l’aéroport à la zone sécurisée autour du Palais des Congrès. Mais de quoi parlaient-ils au juste ?

Parce que nous savons maintenant qu’il n’y aura AUCUN chef de gouvernement lors de cette rencontre. Ai-je dit AUCUN ? En fait, je me trompe, il y en aura deux. Un dénommé Justin Trudeau et un dénommé François Legault.

Faute de pouvoir échanger avec d’autres leaders de la planète, j’espère au moins que ces deux-là pourront profiter de l’occasion pour régler le dossier du financement de la santé. Les patients attendent.

Cette COP, c’est quoi ?

Vous ne savez probablement même pas ce qu’est la COP 15. Il y a les COP sur les changements climatiques. En ce moment même, la COP 27 se déroule en Égypte. Mais il existe aussi une autre petite COP sur la biodiversité. LA COP 15 est la 15e édition de celle-ci, qui est présidée par la Chine et non par le Canada.

Dû à la COVID et aux confinements, la conférence a été sortie de la Chine et le Canada s’est engagé à l’organiser à Montréal à six mois de préavis. Donc du 7 au 19 décembre, entre 10 000 et 15 000 participants (si l’on nous dit la vérité cette fois) vont visiter Montréal pour parler d’espèces animales ou végétales en voie de disparition.

Il s’agira du plus gros déploiement policier en 20 ans. Un périmètre entier autour du Palais des Congrès sera fermé à la circulation. Comme s’il n’y avait pas assez de rues fermées à Montréal !

La facture sera salée. Pour le SPVM seulement, on estime au moins 25 millions $ de dépenses supplémentaires reliées à l’événement. Plus la SQ, plus la GRC et tout le reste.

Show de boucane

Jusqu’à quel point le déploiement promis est-il disproportionné par rapport à l’événement ? Il n’y aura pas Biden, Macron et Poutine dans les rues. Le sous-ministre hongrois de l’environnement peut se promener à Montréal en sécurité : personne ne le reconnaîtra. Idem pour le ministre de la Faune du Costa Rica.

Ce sera un sommet de fonctionnaires, de scientifiques, avec quelques ministres. On nous en fait un show comme le G20.

Chaque mois, de grands congrès réunissent à Montréal des personnages importants. Des vice-présidents de compagnies, des chercheurs de haut niveau ou des conférenciers de calibre. Sans qu’on paralyse la ville.

Il reste un mois. Minimisez les impacts S.V.P.