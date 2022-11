La COP15 chez nous: une occasion de démontrer notre leadership environnemental à toute la planète

Partout sur la planète, la biodiversité accomplit quotidiennement un rôle essentiel à notre survie. Elle maintient l’équilibre des écosystèmes, purifie l’eau et l’air, permet la pollinisation des plantes, absorbe nos émissions de pollution carbone (GES) et améliore la santé humaine, parmi bien d’autres bienfaits. Les dernières années ont cependant été marquées par un déclin fulgurant de la biodiversité mondiale, ce qui pose une menace imminente pour notre espèce.

En effet, des millions d’espèces sont menacées d’extinction. Les écosystèmes sont en déséquilibre, mais il n’est pas trop tard pour inverser la tendance.

Majeur

C’est dans ce contexte que Montréal recevra, du 7 au 19 décembre, la Conférence de l’ONU sur la diversité biologique, la COP15. Il s’agira d’un événement majeur dont le succès repose sur Montréal, sur le Québec et sur le Canada. Ce sera une occasion unique pour redonner à la biodiversité la place qui lui revient dans nos vies. L’occasion d’orienter les efforts des 196 pays participants pour sauvegarder la biodiversité dont dépend également la sauvegarde de notre espèce.

Les Canadiens et les Québécois sont bien placés pour comprendre l’importance de la nature, par les étendues de notre territoire. Le Canada et le Québec regorgent d’espaces naturels exceptionnels, qui façonnent notre rapport avec celle-ci : montagnes, forêts, plaines, rivières et océans font partie de notre ADN.

La COP15 est l’occasion de démontrer notre leadership et d’inciter le monde à agir, sans attendre, pour protéger la nature qu’on chérit. En accueillant la COP15, nous contribuerons activement à mettre en place les partenariats nécessaires à la protection de la biodiversité partout sur la planète.

Comme tous les événements de cette envergure, la COP15 présente bien sûr son lot de défis logistiques et de sécurité. C’est pourquoi les gouvernements du Canada et du Québec, de même que la Ville de Montréal, en collaboration avec la société civile, les Premières Nations, les Métis et les Inuits travaillent activement ensemble pour que cet événement soit non seulement un tournant pour le futur de notre planète, mais également qu’il se déroule dans un esprit festif et respectueux des citoyens montréalais et québécois.

Le choix de Montréal

Montréal est une ville toute désignée pour recevoir la COP15. De l’Expo 67 aux Jeux olympiques de 1976, du Protocole de Montréal sur la couche d’ozone à la COP11 sur le climat, en passant par les plus grandes marches sur le climat qui ont, parfois, réuni plus de 500 000 personnes, Montréal est une ville des grandes occasions.

Pendant les deux semaines de la COP, les hôtels et les restaurants seront bondés. Près de 15 000 personnes convergeront à Montréal, au Canada, et y découvriront les merveilles que nous avons à offrir. Le milieu économique, le milieu touristique, le milieu culturel : tout Montréal battra au rythme de la COP.

Tout sera donc en place, dès le 7 décembre, pour marquer un chapitre mémorable de l’Histoire de Montréal. Ensemble, faisons de la COP15 un moment marquant, pour nous et pour la sauvegarde de la biodiversité.

Steven Guilbeault, ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique

Benoit Charette, ministre québécois de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Valérie Plante, mairesse de Montréal