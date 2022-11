La Cour supérieure autorise un recours collectif contre les gyms Econofiness

Le juge Lukasz Granosik de la Cour supérieure du Québec vient d’autoriser une action collective contre les Entreprises Vivre en forme, qui exploitent 67 gyms Econofitness dans onze régions du Québec.

Le demandeur, un dénommé Boby Carius, demande à la cour de déterminer si l’entreprise a violé la Loi sur la protection du consommateur en changeant unilatéralement les modalités des abonnements platine, qui devaient garantir un accès illimité à ses installations.

Selon Droit Inc., M. Carius a opté pour un abonnement platine en février 2020 et un mois plus tard, la pandémie de COVID-19 l’empêchait d’en profiter. L’abonnement comprenait un accès illimité aux douches et à d’autres équipements, de même que la possibilité de partager sa carte de membre avec des proches.

Econofitness aurait reporté l’abonnement de M. Carius afin qu’il puisse récupérer les mois pendant lesquels les gymnases ont été forcés de fermer leurs portes sur ordre du gouvernement du Québec. Il a néanmoins décidé d’intenter une action collective.

M. Carius demande à la cour de déterminer si le fait d’avoir continué à vendre des abonnements avec accès illimité alors qu’Econofitness n’était pas en mesure de les honorer constitue une faute et un facteur aggravant.

Selon sa requête, le demandeur veut que l’entreprise soit condamnée à offrir une réduction du frais d’abonnement ou un remboursement, à compter de la date de la modification aux modalités de l’abonnement.

Il réclame aussi 300$ en dommages punitifs pour les abonnés, ainsi que des dommages moraux à être déterminés par la cour.

Les parties seront de retour au tribunal le 1er mars 2023.