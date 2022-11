La Guadeloupe, des vacances de rêve

Avec ses plages de sable fin, ses jungles luxuriantes, son climat tropical à l’année, son patrimoine culturel et culinaire exceptionnel et ses nombreuses activités, la Guadeloupe offre un cadre de rêve pour des vacances dans les Caraïbes.

Cet archipel est facilement reconnaissable grâce à ses deux îles principales, Grande-Terre et Basse-Terre, en forme d’un papillon, séparées par la Rivière Salée. On distingue aussi La Guadeloupe par son fameux volcan actif, mais au repos éruptif, la Soufrière.

Découverte en 1493 par Christophe Colomb, occupée par les Espagnols, puis par les Français qui en prennent possession en 1635 pour y cultiver la canne à sucre, la Guadeloupe d’aujourd’hui présente un amalgame de cultures. Les îles sont peuplées de gens d’origines tant africaine, qu’indienne, sud-américaine et européenne.

La nourriture

Cet heureux mélange d’histoire et de traditions est au cœur même de la culture culinaire guadeloupéenne. On y goûte des saveurs africaines et des parfums d’Inde. Les plats sont souvent copieux avec des sauces relevées, à base de poissons ou de fruits de mer locaux.

Photo courtoisie

Lors d’un voyage en Guadeloupe, vous pourriez goûter l’un de ces plats typiques :

Le court-bouillon, un bouillon de poisson tomaté servi avec riz et haricots rouges.

Le Ti-nain morue, un plat composé de morue séchée, de plantains verts et d’épices.

Le colombo, aussi appelé le curry antillais, à base d’épices indiennes et d’une viande ou poisson.

Le Tourment d’Amour, une délicieuse pâtisserie des Saintes, faite de noix de coco et de fruits tropicaux.

Les acras, petits beignets à la morue, aux crevettes ou aux légumes, servis avec pratiquement chaque repas.

Le Carnaval de Guadeloupe

Dès le premier dimanche de janvier, la plus grande fête des Antilles débute : le Carnaval de Guadeloupe. Une fois par semaine, un peu partout sur les îles, se déroulent pendant près de 2 mois des célébrations colorées où résonne une musique rythmée.

Une gigantesque parade a d’ailleurs lieu le dimanche gras 19 février 2023 à Pointe-à-Pitre et un épatant défilé nocturne à Basse-Terre le mardi gras, 21 février 2023. C’est un événement unique à ne pas manquer !

Les activités incontournables

Il y a des activités pour tous les goûts en Guadeloupe.

Grimper au sommet du volcan la Soufrière qui s’élève à 1 467 mètres,

Faire de la plongée sous-marine à la Réserve Cousteau, que vous soyez débutants ou qualifiés,

Photo courtoisie

Goûter la cuisine locale,

Se prélasser sur les plus belles plages,

Pagayer en kayak à Grand-Cul-de-Sac Marin,

Admirer les 1500 espèces tropicales du Jardin botanique de Deshaies,

Marcher sur la route de la Traversée, un circuit de 17 kilomètres d’un bout à l’autre de l’île Basse-Terre.

Photo courtoisie

Le climat

La Guadeloupe bénéficie d’un climat idéal à l’année, mais la meilleure saison pour s’y rendre est lors de la saison sèche, de décembre à avril, pendant laquelle les températures oscillent entre 25°C et 32°C.

S’y rendre

Air Transat dessert Pointe-à-Pitre depuis Montréal à raison de deux fois par semaine, les dimanches et mercredis, du 21 décembre 2022 au 30 avril 2023. Puis, une fois par semaine, du 7 mai 2023 au 4 juin 2023. Le vol direct est d’une durée de 4 heures 55 minutes.

BONNES ADRESSES

Restaurants :

Pour goûter la cuisine locale : La Table Créole, Basse-Terre

La Table Créole, Basse-Terre Pour le décor caribéen et la cuisine créole : Le Zagaya, Saint-François

Le Zagaya, Saint-François Pour déguster les bokits et la banane flambée : L’escale créole sur l’île des Saintes

Bar :

Pour un cocktail au coucher de soleil, les pieds dans le sable : Karacoli, Basse-Terre

Les plages :

Plage de la Caravelle, Sainte-Anne : anse de sable parfaite bordée de cocotiers

anse de sable parfaite bordée de cocotiers Plage de Bois-Jolan, Sainte-Anne : eau turquoise, peu profonde et nombreux coraux

eau turquoise, peu profonde et nombreux coraux Plage Grande Anse, Trois-Rivières : plage de sable noir à proximité des bains de Dolé

Hôtels :

Langley Resort Fort Royal, un hôtel 3 étoiles en bord de mer à Deshaies.

Bwa Chik Hotel & Golf, une propriété 3 étoiles au coeur du divertissant quartier Saint-François.

Karibea Beach Resort Clipper, un hébergement 3 étoiles avec un accès direct à la plage de Gosier.

Photo courtoisie

À SAVOIR :

La langue officielle est le français. On y parle aussi le créole antillais.

La devise est l’euro (€).

La capitale est Pointe-à-Pitre.

Plus de détails sur airtransat.com