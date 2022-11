La hausse des activités dans un dépôt à neige de Beauport inquiète des citoyens

La Ville de Québec va accroître les activités au dépôt à neige Raymond, à Beauport, au grand désarroi des citoyens qui vivent à proximité.

« Ça nous pète en pleine face », a réagi le porte-parole du Regroupement de citoyens pour la sauvegarde de l’environnement du secteur Villeneuve, Laurent Dorval.

Aujourd'hui, il a appris que la Ville de Québec allait élargir les heures d’opération du dépôt à neige Raymond, situé près de son quartier résidentiel. En effet, la Ville a annoncé par communiqué que le dépôt à neige de la rue de la Sérénité, à Beauport, serait fermé cet hiver.

Jour et nuit

« La neige qui était auparavant déchargée par la Ville et ses fournisseurs au dépôt de la rue de la Sérénité sera redirigée vers les autres dépôts à neige municipaux. Conséquemment, le dépôt à neige du boulevard Raymond sera en fonction jour et nuit pendant les opérations de déneigement, comparativement à l’horaire précédent qui était exclusivement de nuit », écrit la Municipalité.

M. Dorval a reçu cette nouvelle avec inquiétude. « On est inquiets parce qu’on parle de 400 camions à l’heure, de jour comme de nuit, à proximité des maisons. Le mur coupe-son, il a besoin d’être bon. Il y a plein d’interrogations qu’on a. »

Le mur antibruit qui avait été promis par la Ville pour réduire les nuisances sonores n’a pas encore été construit.

M. Dorval remet en question la transparence de la Ville dans ce dossier, regrettant d’apprendre cette nouvelle par communiqué. Il déplore ne pas avoir de détails sur la façon dont seront réalisées les opérations.

« S’il y a des opérations de jour comme de nuit et qu’ils utilisent la digue qui est plus proche des maisons, ça va faire une différence [sur la qualité de vie]. Parce qu’il n’y a pas de mur. C’est inquiétant. »

Pas trop d’inconvénients, dit la Ville

Pierre-Luc Lachance, vice-président du comité exécutif de la Ville, estime que les citoyens ne subiront pas trop d’inconvénients cet hiver. Il rappelle que Québec vit en moyenne 12 opérations de déneigement par année.

« Ça ne devrait pas dépasser ce qu’ils connaissent déjà. » Pour l’avenir, le mur sera construit en 2023 pour l’hiver suivant, assure-t-il. « On s’est engagé très clairement à ce que, dans le futur, le mur et les plantations allaient permettre une opération des plus diminuées au niveau des impacts. »

À ce sujet, des questions demeurent en suspens pour le Regroupement. Pierre-Luc Lachance indique qu’une rencontre est prévue avec les citoyens bientôt.

Quant au dépôt de la Sérénité, la Ville le ferme pour caractériser les sols, car il doit être utilisé dès 2023 pour accueillir les sols excavés à Québec.

M. Lachance souligne que cela n’est pas lié aux travaux du tramway qui débuteront l’an prochain.