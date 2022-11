La liste d'écoute de QUB musique: sorties du 11 novembre 2022

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés musicales? Stéphane Plante et Mélissa Pelletier de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

Redcar les adorables étoiles (prologue) - Christine and the Queens ***

Officiellement, ce nouvel album est celui de Redcar autrefois connu sous le nom de Christine and the Queens. En plus du changement de nom, Redcar se définit dorénavant comme un homme. Après ces présentations d’usage, passons à l’album. Ça part sur des chapeaux de roues avec une basse et une batterie groovy à souhait sur Ma fille bien-aimée Bye Bye. On aurait aimé que ça donne le ton à l’ensemble, mais on verse vite dans une pop plus formatée. Mémoire des ailes nous rappelle presque la Céline Dion des années 80, tandis que Les étoiles sonne comme France Gall exaltée sur les synthés. Une des forces majeures de Redcar les adorables étoiles réside dans la force d’évocation théâtrale de la voix. Ses incantations haut perchées, l’originalité de son cri, rehaussent des airs reposant parfois sur des arrangements un peu convenus. Angelus, par exemple, aurait mérité quelques séances de revampage avant de figurer sur l’album. Toutefois, Combien de temps, avec son lancinant riff de basse efficace étalé sur 8 minutes, montre bien toute la versatilité de Redcar. (Stéphane Plante)

Les vents de travers - Alan Côté ****

Ces vents de travers soufflent fort le verbe Gaspésien des grands espaces. Alan Côté sait alterner entre grandiloquence poétique et tournures plus simples pour raconter les gens qu’il aime. Servis sur un folk-country où la réverbération des guitares rivalisent avec les airs de violon, les 12 titres donnent envie de renouer avec ce plaisir du temps jadis: écouter un album en lisant les paroles. Surtout pour des passages comme «les cordes vocales comme des amarres au quai du cœur qui chante encore.» (Stéphane Plante)

Pour tuer le temps - Adib Alkhalidey ***

Après Les cœurs du mal d’Abelaïd, l’artiste persiste et signe - de son propre nom à part ça -, la voie musicale de sa carrière. Et Pour tuer le temps, il le tue. Il éviscère même les heures et les relations qui lui ont fait du mal, se laissant aller à une rafraîchissante vulnérabilité sur des sons électro. La voix, désinhibée, parcourt les belles et sombres mélodies dans un total abandon: par moments relâchée, avec une touche de déglingue, souvent douloureusement éraillée... On peut s’accrocher les oreilles sur des formules un peu faciles, qu’on pardonne vite à un Adib Alkhalidey qu’on aime découvrir sous un autre angle. (Mélissa Pelletier)

Il faut parfois plonger en soi pour en ressortir le meilleur. Marie-Ève Laure revient de loin - vous me pardonnerez le jeu de mot facile. On sent, ou plutôt on entend, le cheminement de Laure, qui laisse place à des pièces intenses, honnêtes et intimes sur ce deuxième opus. Relations amoureuses, durs tourments, découverte de soi... L’artiste combine pop, folk et country pour en faire un son bien à elle, parfois inégal, mais teinté de la beauté de ses Îles de la Madeleine adoptives. Mention spéciale à l’accrocheuse Avant de partir et à la poignante Le jaune du mur de ma chambre. (Mélissa Pelletier)

Jour de Nuit - Soleil Noir ***1/2

Avec ses samplings et certains beats qui nous rappellent les belles années de IAM, ce collectif rap français, s’auto-désignant comme les «quatre cavaliers de l’hip-hopcalipse», nous balance une salve d’allitérations carabinées. Maestros des figures styles chocs, ils nous assènent «Une hirondelle Twitter peut faire le printemps arabe» pour décrire leur spleen saisonnier. Étrangement, le flow est parfois teinté de chevrotements (surtout dans Quatre Saisons) qu’on devine volontaires, mais qui dénotent tout de même un drôle d’effet. (Stéphane Plante)

