Le Lightning perd avec trois défenseurs

Le Lightning de Tampa Bay a été complètement impuissant face aux Capitals, vendredi à Washington, s’inclinant 5 à 1, mais ce n’est pas la défaite autant que la situation à l’infirmerie qui inquiétait après le duel.

Les visiteurs ont perdu trois défenseurs au cours du match, si bien qu’ils ont complété le match avec trois arrières seulement.

Cal Foote a d’abord quitté le match en deuxième période, après avoir été frappé à la tête par Nicolas Aubé-Kubel, qui pourrait bien avoir à expliquer son geste au département de la sécurité des joueurs. Puis, Erik Cernak et Mikhail Sergachev ont tous les deux retraité au vestiaire en troisième période, chaque fois après avoir bloqué un lancer frappé d’Alex Ovechkin.

Outre les nombreux blessés, chaque équipe a été particulièrement indisciplinée, elles qui ont écopé de 79 minutes de punition au total. Toutefois, ni le Lightning, en trois occasions, ni les Capitals, en six tentatives, n’ont été en mesure de toucher la cible avec l’avantage d’un homme.

Ce ne sont d’ailleurs pas les vedettes habituelles des «Caps» qui ont mené la charge, mais Sonny Milano, qui a fait scintiller la lumière deux fois en plus d’amasser une mention d’aide. Anthony Mantha a aussi été bon, avec un but et une mention d’aide.

Les favoris de la foule se sont bien moqués du gardien Andrei Vasilevskiy, en le déjouant cinq fois sur 24 lancers seulement. Son vis-à-vis, Darcy Kuemper, n’a cédé que devant Nick Perbix, en troisième période, réalisant 28 arrêts au total.

Les deux équipes s’affronteront de nouveau dimanche, à l'Amalie Arena.