«Le monde à l’envers»: la crise économique aura des effets «apocalyptiques», prévient une sommité en macroéconomie

Les deux prochaines années auront des airs économiques d’apocalypse, prévoit l’économiste prévisionniste de Wall Street, François Trahan.

«Plusieurs choses vont couler. On a un problème inflationniste. La FED est absolument incapable de prévoir l’inflation et ne sait absolument pas ce qui va se passer. Elle ne fait que réagir et hausse les taux d’intérêt, à un moment où les États-Unis ont un déficit énorme et une dette énorme qui se compare à la dette qu’on avait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale», a signifié le spécialiste en macroéconomie, vendredi soir, à l’émission «Le monde à l’envers».

Ayant fait la route depuis New York, l’économiste qui s’est entretenu avec Stéphan Bureau a soutenu que les grandes organisations comme la FED n’avaient pas les capacités qu’elles ont eues lors de crises économiques précédentes, incluant celles de 2008 et 2009, pour répondre à la crise actuelle, ajoutant qu’on ne pouvait pas cette fois-ci dépenser pour compenser.

Selon lui, les banques centrales ne sont pas non plus pleinement en possession de leurs moyens. «On n’aurait pas de récessions si [les banques centrales] savaient ce qu'elles faisaient», a-t-il dit.

«C’est l’environnement macroéconomique le plus intéressant que j’ai vu, mais aussi le plus épeurant», a également confié M. Trahan lors du rendez-vous du vendredi soir.

L’auteur et slameur David Goudreault, dont le prochain roman «Maple» sort la semaine prochaine aux Éditions Stanké, s’est assis face à Stéphan Bureau vendredi soir. En plus d’aborder les critiques acerbes dont il a été victime ces dernières années, l’écrivain a annoncé qu’il prenait une pause médiatique d’au moins une année pour se refaire une santé. Il devrait toutefois revenir de sa sabbatique avec un nouveau spectacle produit par Spectra.

Le tennisman Félix Auger-Aliassime, qui a connu son meilleur mois en carrière, remportant trois titres consécutifs – à Florence, à Anvers et à Turin – et 16 matchs de suite, s’est quant à lui entretenu avec Stéphan Bureau en visioconférence. L’athlète de 22 ans, actuellement 6e au classement général, se trouve à Turin, en Italie, pour la finale de l’ATP, qui s’amorcera dimanche matin. Parlant de compétition et de concentration, il s’est dit confiant et prêt à affronter les sept autres meilleurs joueurs de la ligue.

Mathieu Gratton, qui s’est présenté sous la bannière du Parti libéral du Québec (PLQ) aux dernières élections provinciales, était aussi de passage sur le plateau de l’émission en tant que joueur invité. Il a souligné avec tristesse le départ de Dominique Anglade comme cheffe du PLQ et a affirmé qu’il continuerait de militer en faveur des personnes en situation de handicap, sans pour autant se représenter en politique aux prochaines élections.

Les collaborateurs de la semaine Judith Lussier, Louise Deschâtelets, Richard Martineau et Guy Nantel ont entre autres débattu de l’avenir et de la modernisation de l’armée canadienne, alors qu’il manque près de 10 000 soldats, et de l’engagement en politique, abordant notamment l’effet de la falaise de verre.

