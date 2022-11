Le Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches se prépare

Premier salon de l’habitation de l’année, celui de Chaudière-Appalaches offrira l’avantage de découvrir en avant-première toutes les nouveautés pour construire, aménager, rénover et financer son milieu de vie, du 13 au 15 janvier 2023, au Centre des congrès de Lévis.

Présenté en partenariat avec l’ACQ Québec et la Ville de Lévis, puis pouvant compter sur Stéphanie Lévesque à son animation, cette 6e édition regroupera plusieurs centaines de professionnels. Peu importe la nature des projets que les visiteurs auront en tête, des exposants qualifiés pourront les guider à travers ses différentes étapes de réalisation. Le Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches contribuera à sa manière à l’essor des projets qui animent ce territoire et ses environs, dont la ville de Lévis, où le niveau d’activité dans le secteur de la construction est en effervescence et la demande d’émission de permis est forte.

►Pour tous les détails, consultez le site www.sh-ca.ca.