Méchants Raisins : Les 5 meilleurs vins à moins de 15$

Avec l’inflation qui ne prend pas le temps de s’arrêter à 17 h pour aller prendre l’apéro avec les copains, les prix continuent de grimper. Et celui des vins n’y échappe pas.

Bien que notre monopole ait droit à deux ajustements tarifaires par an, nous avons eu droit dimanche dernier à la troisième hausse cette année. Hormis l’inflation, la SAQ a invoqué différents facteurs pour justifier ces ajustements, notamment la pénurie de main-d’œuvre, la hausse du prix des matières premières comme le verre, et la perturbation des chaînes d’approvisionnement. En outre, ce sont 1458 produits qui connaissent une hausse de prix, alors que 539 produits subissent une baisse de prix. La SAQ évalue la hausse moyenne à 2,4 % et la baisse moyenne à 1,3 %. Pour le consommateur, ça se traduit malheureusement par une diminution des choix pour les vins à petit prix. On trouve ainsi à peine une quarantaine de vins à moins de 10 $ par rapport à plus d’une soixantaine l’an dernier. Pour les vins à moins de 15 $, c’est un recul de près de 140 produits avec un choix qui se situe aujourd’hui autour de 500 différents vins. Pour vous aider, nous avons retenu pour vous les cinq meilleurs vins à moins de 15 $ actuellement offerts en SAQ.

Buvez moins. Buvez mieux.

Adega de Penalva 2021, Dão

★★1⁄2 | $ | 12,45$ | Portugal 12,5 %

Toujours aussi convaincant, ce blanc produit par la dynamique coopérative Adega de Penalva ! Élaboré avec les cépages encruzado, cercial et malvasia fina, c’est parfumé à souhait avec des notes de lime, de lys, de nectarine et de muscat. Le vin est assez ample avec un fruité croquant au profil exotique. La petite amertume en finale apporte de la personnalité à l’ensemble qui reste bien sec. Parfait à l’apéro, avec la cuisine asiatique ou les fromages.

Code SAQ : 12728904

Vivanco, La Maldita 2021, Rioja

★★1⁄2 | $ | 14,45$ | Espagne 13,5 %

La Rioja à petit prix, c’est par ici ! Un 100 % grenache provenant d’un vignoble de 80 hectares à plus de 700 mètres d’altitude, ce qui permet de profiter de la fraîcheur malgré les températures élevées dans la région. Un tiers du vin est passé en barriques de chêne français et américain pendant trois mois alors que le reste est élevé sur lies en cuve inox. Un nez charmeur axé sur les fruits noirs, la réglisse et une touche d’épices douces. En bouche, la matière est généreuse et s’articule autour de tanins arrondis, ce qui donne une légère impression veloutée. Le parfait compagnon des burgers sur le BBQ.

Code SAQ : 13807516

Brumont, La Gascogne 2021, IGP Côtes de Gascogne

★★1⁄2 | $ | 14,50$ | France 12,5 %

C’est un grand classique et un habitué de nos anciens palmarès des 75 meilleurs vins à moins de 15 $. Le sympathique Alain Brumont nous propose ici un assemblage dominé par le colombard et complété par le sauvignon blanc. De jolies tonalités au nez de lime, de nectarine et d’agrumes. Ample, il affiche environ 4 g de sucre résiduel, mais l’acidité relevée vient équilibrer le tout à merveille et laisse l’impression d’un vin parfaitement sec. D’une grande buvabilité, il offre une finale rappelant la papaye. Parfait avec les salades ou les sushis.

Code SAQ : 548883

Vignoble de Lorgeril, L’Orangeraie cabernet-sauvignon 2020, IGP Pays d’Oc

★★★ | $ | 14,95$ | France 13,5 %

Un autre classique au rayon des rouges à petit prix dont la qualité est d’une étonnante constance. Le cabernet-sauvignon se présente ici avec aplomb. Pour notre plus grand bonheur, le vin paraît axé sur le fruité plutôt que l’élevage en barrique. Des notes de cassis mûr, de framboise et de thym. C’est généreux avec des tanins souples, de la fraîcheur et une incontestable tenue. Difficile de trouver mieux sous les 15 $. Bravo ! Pensez osso buco ou onglet de bœuf et frites.

Code SAQ : 13189973

Bodegas Juan Gil, Pasico 2020, Jumilia

★★1⁄2 | $ | 13,20$ | Espagne 13,5 %

La région de Jumilla se trouve à cheval sur les provinces de Murcia et d’Albecete, au sud-est de l’Espagne. C’est le royaume du monastrell, un cépage qui se rapproche génétiquement du mourvèdre que l’on retrouve en France. Assemblé au shiraz, il donne ici un vin débordant de fruits noirs, de poivre et de girofle. C’est charnu, avec un fruité mûr, des tanins bien présents et une amertume qui apporte une agréable sensation de fraîcheur. Juste assez boisé avec des notes de réglisse en finale. Allez-y avec des mijotés ou des viandes braisées.

Code SAQ : 12990152

Correct ★

Bon ★★

Très bon ★★★

Excellent ★★★★

Exceptionnel ★★★★★

Plus d’étoiles que de dollars : vaut largement son prix

Autant d’étoiles que de dollars : vaut son prix

Moins d’étoiles que de dollars : le vin est cher