Les cégeps la région ouvrent leurs portes

Les quatre cégeps de Québec et Lévis tiendront leurs prochaines portes ouvertes les samedis 12 et 19 novembre 2022, juste à temps pour le deuxième tour d’admission pour la session d’hiver 2023, pour laquelle les demandes doivent être déposées avant le 1er décembre. Les futurs étudiants et étudiantes y trouveront aussi les réponses à leurs questions en vue de l’admission pour la session d’automne 2023, qui elle, débutera en janvier.

Ces journées portes ouvertes leur permettront de mieux connaître les nombreux programmes d’études préuniversitaires et techniques offerts aux cégeps Garneau, Limoilou, de Lévis et de Sainte-Foy, de découvrir leurs installations, de rencontrer le personnel enseignant, de même que les cégépiens et cégépiennes actuels, ainsi que de discuter avec les personnes-ressources des nombreux services offerts, des équipes sportives et de la vie étudiante. Ensemble, ces quatre cégeps réunissent 145 profils de formation et 21 000 étudiants et étudiantes.

C’est un rendez-vous au Cégep Garneau le 12 novembre de 10 h à 13 h (cegepgarneau.ca), au Cégep Limoilou le 12 novembre de 13 h à 16 h (cegeplimoilou.ca), au Cégep de Lévis le 19 novembre de 9 h à 13 h (cegeplevis.ca) et au Cégep de Sainte-Foy le 19 novembre de 13h à 16 h (csfoy.ca).