Marie-Ève Dicaire plus lourde que son adversaire

MANCHESTER, Angleterre - La Québécoise Marie-Ève Dicaire affichait trois livres de plus que son adversaire, vendredi à Manchester, à la veille de son important combat d’unification contre la Britannique Natasha Jonas.

• À lire aussi - Combat d’unification: des sourires qui vont s’effacer...

«Je sais qu’une partie de vous est avec moi en Angleterre, a par ailleurs déclaré Dicaire, en s’adressant à ses partisans québécois, en marge de la pesée. Merci à tous pour votre support et n’inquiétez-vous pas, on va ramener les ceintures à la maison.»

Déjà championne de la IBF chez les super-mi-moyennes, Dicaire (18-1, 1 K.-O.) tente de ravir, en sol ennemi, les titres du WBC et de la WBO que détient Jonas (12-2-1, 8 K.-O.). Une quatrième ceinture, soit celle de Ring Magazine, est également à l’enjeu puisque le combat met en vedette les deux boxeuses les mieux classées de la division.

Photo Lawrence Lustig / Boxxer / Courtoisie

La Québécoise a précisément fait osciller la balance à 152 livres et cinq onces comparativement à 149 livres et cinq onzes pour Jonas, vendredi. En territoire britannique, le poids annoncé pour Dicaire était de «10 stones, 12 livres et cinq onzes». Il a fallu convertir.