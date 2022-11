Rouge et Or: Kevin Mital sacré joueur par excellence dans le RSEQ

Le Rouge et Or de l’Université Laval a raflé trois prix cet après-midi, alors que le football universitaire québécois a récompensée ses joueurs et entraîneurs les plus méritants.

• À lire aussi: Le Rouge et Or cause la surprise

• À lire aussi: Rouge et Or: dernier tour de piste devant leurs partisans

• À lire aussi: Deux honneurs majeurs pour le Rouge et Or

L’année spectaculaire qu’a connue le receveur de passes du Rouge et Or Kevin Mital lui permet de mettre la main sur le trophée Jeff Russell, remis à l’athlète par excellence RSEQ.

L’explosif numéro 8 a connu un automne du tonnerre avec 12 touchés par la voie des airs, égalant du même coup la marque du RSEQ. Le receveur de deuxième année a capté 58 ballons pour des gains de 751 verges.

Photo Agence QMI, Thierry Laforce

Avec cet honneur, Mital se retrouve désormais en nomination pour le trophée Hec Crighton de U Sports.

Le travail de Constantin salué

Après avoir mené son équipe à une fiche de sept victoires et une défaite cet automne, Glen Constantin a été sacré entraîneur-chef de l’année du RSEQ. Plus tôt dans la saison, Constantin est devenu l’entraîneur-chef le plus victorieux du football universitaire canadien en gagnant un 197ematch en carrière.

Samedi, Glen Constantin sera en quête d’un 15esacre à la Coupe Dunsmore.

Nathaniel Dumoulin-Duguay n’est pas en reste puisqu’il a été sacré joueur de ligne offensive par excellence à sa deuxième année seulement avec le Rouge et Or. Grâce à son travail et ceux de ses coéquipiers de la ligne offensive, le quart-arrière Arnaud Desjardins n’a été victime que de neuf sacs du quart cette saison. Le bloqueur est maintenant en nomination pour le trophée J.P. Metras de U Sports.

Plus de détails à venir...