Nouvelle DG à la Jeune chambre de commerce de Québec

La Jeune chambre de commerce de Québec (JCCQ) accueille Marie-Eve Côté dans son équipe à titre de directrice générale et responsable des partenariats. Ancienne directrice de La Ruche Capitale-Nationale, elle possède une grande expertise en marketing, en événementiel et en gestion de partenariats, qui s’avérera un atout pour reprendre les rênes de la JCCQ en cette période de croissance et de développement unique.

«Son expérience professionnelle variée, ses qualités interpersonnelles et sa forte volonté à contribuer à la croissance de l’organisation font d’elle la personne toute désignée pour le rôle», souligne Maxime Page, président de la JCCQ.

Pour Mme Côté, «représenter les intérêts des jeunes travailleurs et entreprises de Québec est un grand privilège. En étroite collaboration avec l’équipe et le CA, j’ai à cœur que la JCCQ poursuive sa mission d’accompagner ses membres et contribuer à leur rayonnement au sein de la communauté d’affaires de Québec», dit-elle.