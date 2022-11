Paris sportifs : les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site de Mise-o-jeu pour la journée du samedi 12 novembre qui en valent le détour.

Hockey: Maple Leafs de Toronto c. Canucks de Vancouver

Les Canucks de Vancouver compléteront leur tournée dans l’Est canadien avec un duel contre les Maple Leafs de Toronto, après des arrêts à Ottawa et Montréal, pour y affronter respectivement les Sénateurs et le Canadien. Après un lent début de saison, la formation de la Colombie-Britannique a redressé quelque peu sa barque, elle qui trouve le fond du filet à profusion, mais qui accorde tout autant de buts. Au moins six buts ont été marqués lors de chacun de leurs sept derniers duels. Leur gardien Thatcher Demko n’a toujours pas trouvé le moyen de limiter une équipe adverse à moins de trois buts et son dauphin, Spencer Martin, a permis moins de quatre buts à une seule occasion en 2022-2023. Au lendemain d’un duel contre les Penguins de Pittsburgh, les Maple Leafs, eux, auront trois options devant le filet. Ils pourront confier le filet une deuxième fois de suite à Erik Kallgren, donner la chance à Matt Murray de revenir au jeu, lui qui s’est blessé lors du premier match de la saison, ou encore permettre à Keith Petruzzelli de jouer son premier match en carrière.

Prédiction : Plus de 6,5 buts – 1,7

Soccer: Werder Brême c. Red Bull Leipzig

Le Red Bull Leipzig semble inarrêtable par les temps qui courent. Il n'a pas perdu depuis le 17 septembre, amassant 10 victoires en 12 matchs, toutes compétitions confondues. Le club allemand visera ainsi à demeurer invaincu sur une période de quatre mois, puisqu’après son duel contre Brême, il ne jouera pas un match compétitif avant le 20 janvier, principalement en raison de la pause internationale prévue pour la Coupe du monde 2022. Pour sa part, Brême a vu une courte séquence de deux victoires prendre fin de manière très abrupte, lui qui a été démoli 6 à 1 par le puissant Bayern Munich à sa plus récente sortie. Il a du même coup baissé pavillon une quatrième fois à ses six dernières sorties, toutes compétitions confondues.

Prédiction : victoire Red Bull Leipzig – 1,75

Soccer : Bologne FC c. U.S. Sassuolo

L’autre club de soccer appartenant à Joey Saputo, celui situé en Italie, profitait d’une belle séquence de quatre victoires, toutes compétitions confondues, avant de frapper un mur nommé Inter Milan, se faisant humilier 6 à 1. Néanmoins, le confort du Stadio Renato Dall’Ara semble apaiser l’esprit des joueurs de Bologne, qui y ont gagné chacun de leurs trois derniers matchs, n’y subissant la défaite qu’une fois à ses neuf dernières rencontres. Pour sa part, Sassuolo a sauvé les meubles avec un but tardif contre l’AS Roma à son dernier duel, soutirant ainsi un match nul au puissant opposant italien. Avant ce résultat, les visiteurs du duel de samedi avaient perdu quatre de leurs cinq plus récents matchs, dont trois sur des pelouses adverses.

Prédiction : victoire du Bologne FC – 2,25