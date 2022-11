PLQ: Un début de course sous tension

C’est à se demander si les libéraux font exprès de maintenir un climat de tension dans la mise en place de la course au leadership, après le départ dans la douleur de Dominique Anglade.

Ainsi, le chef intérimaire Marc Tanguay aura le loisir de se porter candidat à la course à la direction.

Pourtant, avant qu’il ne s’adresse à la presse pour la première fois dans son nouveau rôle, son collègue et possiblement futur adversaire, André Fortin, avait pris la peine de signaler qu’un chef intérimaire ne peut pas être celui qui met sur la table «des idées à l’extérieur du cadre traditionnel du parti.»

C’est pour cette raison que le député de Pontiac a passé son tour pour l’intérim. Il se consacrera à l’élaboration du socle de sa campagne.

Un autre membre du caucus, le député de Nelligan, Monsef Derraji, songe aussi à se lancer.

Fortin et Derraji auraient raison de suspecter leur chef intérimaire Tanguay de profiter de son poste pour se mettre en valeur.

«Oohh là-là, que ce sera invivable», me dit Louise Harel, qui a assuré la fonction de cheffe intérimaire après la démission de Bernard Landry au PQ en 2005.

Son verdict est sans appel, le parti commettra une «grave erreur» s’il ne force pas Marc Tanguay à faire un choix entre l’intérim ou une candidature à la succession d’Anglade.

«Si lui-même projette d’être candidat à la chefferie, et que d’autres députés le sont aussi, ça constitue des clans, il faut absolument être au-dessus de la mêlée.»

Sylvain Gaudreault, qui a assumé l’intérim au PQ en 2016 après la démission surprise de Pierre Karl Péladeau, estime que le PLQ se met dans le trouble inutilement.

L’ex-député de Jonquière pense aussi que ce flou entourant l’intérim causera des frictions.

«Lui [Tanguay] va bénéficier d’une visibilité plus grande, dû aux travaux parlementaires. Mais quand il va se lever devant le premier ministre, est-ce que ce sera le chef de l’opposition, ou l’éventuel candidat à la chefferie...? Parce que c’est sûr qu’il va vouloir marquer des points s’il est candidat à la chefferie.»

Balises

Le président du PLQ affirme que, lorsque les modalités de la course seront connues, un délai sera fixé pour que le chef par intérim décide ou non de se lancer.

Si c’était le cas, il devrait alors être remplacé par un autre chef par intérim!

Celui qui a tenu le fort chez les libéraux après la démission de Philippe Couillard, Pierre Arcand, croit le parti capable de «mettre des balises qui permettent de faire attention», et d’assurer la neutralité.

Pourtant, de tout temps, les courses à la succession ont été le théâtre de manigances et de conflits larvés.

Les aspirants ne vont pas attendre gentiment le signal officiel sur la ligne de départ avant de commencer des manœuvres.

Sinon qui?

Il faut dire que le PLQ ne regorge pas de leaders naturels d’expérience.

Si les Tanguay, Fortin et Derraji restaient en retrait pour la vraie course, et considérant que Marwah Rizquy est en congé de maternité, on se demande qui pourrait être le chef par intérim, et qui serait le leader parlementaire.

Marc Tanguay, qui rencontre Marie-Claude Nichols dans l’espoir de la faire revenir au PLQ dimanche, pourrait d’ailleurs avoir la bonne idée de lui offrir le poste de leader en chambre.

Chose certaine, le parti qui navigue en eaux troubles depuis la pire défaite de son histoire, a besoin d’un débat d’idées, mais il n’a pas le luxe de transformer la course à la succession en guerre intestine.