Sandwich de fish'n chips et sauce tartare

Cet incontournable plat à base de poisson pané que l’on mange souvent en voyage sur le bord de la mer sera à partir d’aujourd’hui, une nouvelle recette dans votre recueil personnel. Avec une bonne morue fraîche, une pâte à bière légère et craquante, il est garni d’une salade de chou maison crémeuse et parfumée d’estragon, vous pourrez déguster le tout dans un bon pain brioché qui en fera un sandwich décadent et gourmand. Pour agrémenter le tout, une sauce tartare viendra lier ces éléments au grand bonheur de vos papilles. Pas besoin d’avoir le bord de la mer pour apprécier cette superbe recette.

Bon appétit !

