Santé : que cache la chicane Trudeau-Legault ?

Entre Justin Trudeau et François Legault, le courant ne passe presque plus. On connaissait déjà leurs différends naturels sur des dossiers chauds comme l’immigration. Leur bras de fer actuel sur les transferts en santé s’annonce encore plus corsé.

Rappelons que les provinces réclament de M. Trudeau qu’il hausse la part du financement fédéral en santé de 22 à 35 %. Cette semaine, une conférence réunissant tous les ministres de la Santé n’a cependant rien donné.

Justin Trudeau en a profité pour reprocher à François Legault d’exiger plus d’argent du fédéral pendant qu’il envoie des « chèques » aux Québécois pour une valeur de plus 3 milliards de dollars.

Il continue aussi d’exiger des provinces qu’en échange de transferts plus élevés, elles prouvent concrètement qu’elles amélioreront leur système.

En retour, François Legault accuse M. Trudeau de se mêler d’une juridiction provinciale et continue d’insister pour que les nouveaux fonds soient versés sans conditions. Bref, ça risque de finir en eau de boudin.

Mais que se cache-t-il vraiment derrière ce spectacle politique sur un sujet aussi vital que les soins de santé au Canada ?

Inquiétude réelle

Chez François Legault, le Capitaine Québec en lui n’est bien évidemment jamais loin. Il n’en reste pas moins que comme premier ministre, son devoir est en effet de défendre les pouvoirs du Québec au sein de la fédération.

Chez Justin Trudeau, certains y verront surtout le grand « centralisateur » rêvant de mettre les provinces au pas. Il y a un peu de cela, mais il y a autre chose.

La réalité est que la pandémie a exposé au grand jour un système de santé canadien fragilisé et à géométrie de plus en plus variable d’une province à l’autre.

Au Québec, depuis les années 90, de réformes ratées en compressions délétères et avec la montée troublante du privé, c’est encore pire. Nul besoin d’épiloguer sur ce qui saute aux yeux de tous les Québécois.

Or, le réseau public de santé fait partie depuis longtemps de la « fibre » identitaire canadienne. Face au système sans-cœur des Américains, le nôtre était même devenu un véritable objet de fierté nationale.

Péril en la demeure

Car la gestion du système de santé a beau être de juridiction provinciale, le fait est que son accessibilité, sa gratuité et son universalité relèvent tout d’abord de la Loi canadienne sur la santé.

Le problème est que ces mêmes principes fondamentaux s’effritent à vue d’œil. Résultat : un des maillons principaux du filet social canadien s’effiloche, en même temps qu’un important symbole national en prend pour son rhume.

Pour toutes ces raisons, autant politiques qu’identitaires et sociales, il y a péril en la demeure canadienne.

Cette inquiétude bien réelle explique, du moins en partie, le ton peu conciliant de Justin Trudeau envers François Legault et les autres premiers ministres.

Le système de santé canadien est malade. L’ajout de nouveaux fonds fédéraux est d’autant plus nécessaire. Les premiers ministres provinciaux ont raison là-dessus.

Du même coup, comme premier ministre du pays, Justin Trudeau a tout aussi raison de s’inquiéter de la piètre performance du réseau dans certaines provinces, dont le Québec.

Comme quoi, derrière les inévitables « chicanes » fédérales-provinciales, se cache cette fois-ci une réalité alarmante qu’on ne peut plus se permettre d’ignorer.