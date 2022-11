Situation «critique» pour les soins à domicile pour aînés

Un organisme de soins à domicile pour aînés de La Baie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, veut recruter du personnel d'urgence pour répondre aux besoins de son territoire.

Aide Chez Soi La Baie est contraint de placer les nouvelles demandes sur une liste d'attente.

L'entreprise, qui compte une soixantaine d'employés, parlait même d'une situation critique il y a quelques jours à peine, mais a embauché cinq nouveaux employés au cours des dernières heures, vendredi.

L'organisme couvre un territoire de plus de 70 kilomètres entre La Baie et Petit-Saguenay, et reçoit de plus en plus de demandes. Il offre des services de ménage, mais aussi de soins, comme les bains, par exemple.

«Nous avions besoin d'une dizaine d'employés de plus en début de semaine, mais heureusement, on en a embauché cinq au cours des 24 dernières heures», a relaté la directrice générale de l'organisme à but non lucratif Cathy Desgagné.

«Nous avons dû réaménager nos services pour que notre clientèle ne perde aucun service», a-t-elle ajouté. «Mais nous devons mettre toutes les nouvelles demandes sur une liste d'attente.»

La gestionnaire s'attend d'ailleurs à ce que le nombre de demandes augmente au cours des prochaines années, en raison de la population vieillissante.