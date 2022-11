Tempête automnale: pluies torrentielles sur le Québec durant le week-end

La tempête Nicole a fait beaucoup de dégâts en Floride, mais ses vestiges n’épargneront pas le Québec qui sera balayé par des vents très forts accompagnés d’importantes quantités de pluie durant le week-end.

À Montréal, en Montérégie et une bonne partie des secteurs du sud-est du Québec, comme l’Estrie et la Beauce, on prévoit, sous des températures au-dessus des normales de saison, de 40 à 60 millimètres de pluie dès vendredi soir, ce qui risque de provoquer des inondations.

Si le sud-ouest est théoriquement épargné par la tempête, les secteurs du nord comme l’Abitibi et le Lac-Saint-Jean seront touchés par un épisode de verglas vendredi matin avec des accumulations de 15 à 25 millimètres par endroits.

De la pluie intermittente est attendue pour le week-end pour plusieurs secteurs du centre de la province, notamment la Capitale-Nationale, la Mauricie et le Saguenay qui ne sont pas concernés par l’alerte d’Environnement Canada.

Cependant, l’agence fédérale a émis un bulletin météorologique spécial pour les secteurs de l’est de la province, notamment le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, des secteurs qui seront particulièrement arrosés sous des températures saisonnières.

Ainsi, la tempête automnale apportera jusqu’à 50 millimètres de pluie vendredi soir et samedi, mais les précipitations pourraient se changer le lendemain en neige mouillée pour donner un beau décor hivernal, avec un mercure à la baisse.