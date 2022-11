LEHOUILLIER, Frère Louis-Arthur

(Frère Édouard, F.É.C.)



Frère Louis-Arthur Lehouillier, de la communauté des Frères des Écoles Chrétiennes, est décédé à l'Hôpital de l'Enfant- Jésus, Québec, le 5 novembre 2022, à l'âge de 96 ans, après 79 ans de vie religieuse. Fils de feu Alfred Lehouillier et de feu Albina Provost, il naquit à Sainte-Marguerite (Dorchester), le 24 octobre 1926. Il entra au noviciat des FÉC à Sainte-Foy en 1943 et fit sa profession perpétuelle en 1951 au même endroit.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, sa sœur Anne-Marie (feu François Grégoire) de Sainte-Hénédine ainsi que plusieurs nièces, neveux et ami(e)s. Il rencontre ses premiers élèves en 1946, à l'école Saint-Sacrement de Trois-Rivières. Son travail en éducation se poursuivra jusqu'en 1977. Par la suite, il assumera la direction de plusieurs fraternités locales engagées en éducation et dans les œuvres caritatives. Le bénévolat est son charisme dominant : notamment la Maison du Transit de Sept-îles, au Café chrétien de Chicoutimi, à la maison de Lauberivière à Québec, où sa générosité a atteint son apogée : 25 ans de présence et de dévouement auprès d'une clientèle défavorisée.Il y aura exposition du corps et accueil des parents et amis à l'église à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.