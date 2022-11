MILLER, Sylvie



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Sylvie Miller (feu Michel Hudon), survenu à Québec le 2 octobre 2022. Elle était la fille de feu Lucille Parent et de feu Roger Miller. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " captation des rituels " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com. Elle était la sœur de feu Jacques, Diane (feu Robert Côté), feu Pierre (Lise Pelletier), feu Jean, René (Francine Aubin). Elle laisse dans le deuil ses neveux: Mike (Myriam Goulet) et sa mère Sonia; Steve, Mathieu (Cybèle Akafack-Awountsa), Pierre-Emmanuel; sa nièce Stéphanie (Mathieu Fontaine), ainsi que ses nombreux petits-neveux et petites-nièces, ses cousins, cousines, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hudon et ses ami(e)s. Je remercie beaucoup ma famille immédiate, mes amis pour leur soutien à mon égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la recherche sur les troubles alimentaires : www.anebquebec.com ou à un organisme de votre choix.