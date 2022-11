AUGER, Françoise



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 21 octobre 2022, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédée dame Françoise Auger, épouse de feu monsieur Guy Ferland, fille de feu Flore Gagnon et de feu Émile Auger. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 15 h 30 à 18 h.Elle laisse dans le deuil son fils Eric Ferland (Julie Cantin et ses fils Samuel et Vincent Poirier) ses petits-enfants: Elliot et Florence Ferland; ses frères et sœurs: feu Marcel Auger (feu Monique Dufresne), feu Jacqueline Auger (feu Gaston Cauchon), feu André Auger (feu Françoise Lachance), feu Berthe Auger (Maurice Parent), feu Rolande Auger (feu Jean Bertrand) et feu Robert Auger (Denyse Duguay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ferland: feu Maurice (Annette Athot), feu Thérèse (Raymond Hamel), Denise (feu Raynald Paré), Claude, René (Nicole Garon) et feu André (feu Maureen Tuppert); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Archipel (Manoir et Cours de l'Atrium) pour leur bienveillance, leurs bons soins, leur bonne humeur et leurs sourires au cours des huit dernières années. Elle remercie également le personnel de l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour leur professionnalisme et leurs grandes qualités humaines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, au 1825, boulevard Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (Qc) G1J 0H4, tél.: 418-525-4385, site Web: www.fondationduchudequebec.org.