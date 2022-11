CÔTÉ, Angéline



À l'hôpital St-François d'Assise, le 6 novembre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Angéline Côté épouse de feu M Albert Tremblay. Elle demeurait à St-Pierre, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h30 à 10h50.et de là au cimetière de St-Pierre, Île d'Orléans. Elle laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur : Wilfrid (Solange Gagné), Roland (feu Monique Beaulieu), Maurice (feu Pierrette Tremblay), Thérèse, Rolande (Jacques Létourneau), feu Gérard jr (Jacqueline Beaudet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay : feu Thérèse (feu Émile Caron), Fernand (Jeannine Caouette), Gilles, feu Robert (Lise Deschamps), feu Bernard (Huguette Bouffard), feu Jean-Charles ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Côté : Germaine (Fernand Paradis), Jacqueline (André Goulet), Anita (Raymond Légaré), Raymond, Jean-Charles (Suzette Moreau), Marie-Rose (Alfred Moreau). Un remerciement spécial au personnel des soins palliatifs l'hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5. Par téléphone au 418 525-4385 / www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/