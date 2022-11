BARIBEAU, Lise



À son domicile, le 23 octobre 2022, à l'âge de 87 ans et 9 mois, est décédée madame Lise Baribeau, conjointe de feu monsieur Maurice Morin, fille de feu madame Cécile Després et de feu monsieur Hervé Baribeau. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses fils: Claude et Bruno Laflamme (Monique Fournier); sa petite-fille Kathya Boucher; le fils de son conjoint: Michel Morin. Elle était la sœur de: feu Simon (Lucille Poirier), feu Michel (Marielle Simoneau) et feu Richard (Francine Bouffard). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 19 novembre 2022, de 13 h à 15 h 45. Une cérémonie sera célébrée au salon le même jour à 16 h. Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, téléphone : 1-866-343-2262, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca.