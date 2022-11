BEAUCHEMIN, abbé Fernand



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, Québec, le 15 octobre 2022, à l'âge de 90 ans et 5 mois, est décédé l'abbé Fernand Beauchemin. Natif de Québec, le 11 mai 1932, il était le fils de feu dame Jeannette Dubé et de feu monsieur J. Adélard Beauchemin. Il demeurait à Québec. Ses études théologiques terminées, l'abbé Beauchemin est ordonné prêtre le 15 juin 1957. Après un bref passage au Séminaire Saint-Georges, il est nommé en 1958 vicaire-économe à la paroisse Saint-Nazaire. L'année suivante, il devient vicaire-substitut à Notre-Dame-des-Victoires, puis vicaire à Saint-Joseph de Québec jusqu'en 1965. À ce moment, il est nommé aumônier-adjoint de la J.E.C. et aumônier à la Commission scolaire Orléans. En 1966, il devient aumônier à l'école secondaire de la Région de Thetford. De 1973 à 1984, il est nommé curé de la paroisse Immaculée-Conception de Robertsonville (Thetford). De 1984 à 1990, il est nommé curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Québec. Après une année de ressourcement, il devient curé de la paroisse la Visitation de Notre-Dame à Château-Richer en 1991, puis curé de la paroisse Saint-Yves et vicaire à Saint-Louis-de-France de 1994 à 1997. Par la suite, il est vicaire pour un an à la paroisse Saint-Ambroise-de-la-jeune-Lorette. Il prend sa retraite en 1998 et accepte de rendre des services d'administrateur aux paroisses Sainte-Marguerite-Bourgeoys et Notre-Dame-de-Lévis. Il a également été aumônier des Chevaliers de Colomb, Conseil 9797 de Château-Richer. Les membres de la famille recevront les condoléances àle vendredi 18 novembre 2022 de 19 h à 22 h de même que samedi 19 novembre 2022 de 9 h à 10h30.Le corps sera par la suite porté en terre au cimetière de St-Pierre-aux-Liens. Il laisse dans le deuil sa sœur Charlotte (feu Jean-Guy Marois); son beau-frère Jules Gagnon (feu Yolande), sa belle-sœur Louise Fréchette (feu Vincent) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Gilles (feu Colombe Morin). Un merci spécial à tout le personnel de la résidence cardinal Vachon et au personnel soignant de l'hôpital St-François d'Assise pour les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Bouchée Généreuse, Site : https://laboucheegenereuse.org, Tél. : (418) 648-8588.Les Funérailles sont sous la direction de :