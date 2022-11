Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

The Crown

Après deux ans d’attente, la 5e saison de l’immense série de Netflix, The Crown, est enfin en ligne. On plonge cette fois-ci au cœur des drames intimes de la famille royale qui sont survenus entre 1991 et 1997, comme le scandale du tampongate, la séparation de Charles et Diana et la fameuse interview de la princesse à la BBC en 1995. Il faudra toutefois attendre la sixième saison pour le drame survenu sous le pont de l’Alma en août 1997.

► Où : Sur Netflix

— Sandra Godin

La « Résurrection » de Mahler

L’Orchestre symphonique de Montréal offre en webdiffusion le concert d’ouverture de sa saison 2022-2023. Le chef Rafael Payare et les musiciens proposent, comme entrée, la création de l’œuvre Time, du compositeur contemporain autrichien Thomas Larcher. La pièce de résistance de ce concert est la Symphonie no 2, de Gustav Mahler, avec la présence de la soprano allemande Dorothea Röschmann, de la mezzo-soprano britannique Karen Cargill et du Chœur de l’OSM. Une œuvre monumentale de 80 minutes qui aborde la vie, la mort et la résurrection.

► Où : Sur osm.ca jusqu’au 22 novembre.

— Yves Leclerc

Eschatologie (l’effondrement)

Toute la fougue, l’intelligence, la drôlerie, l’habileté de célébrer la profondeur des petits moments de la vie et les rires jaunes que l’on retrouve dans les œuvres télévisuelles et cinématographiques de Guillaume Lambert sont présents dans ce (trop) court roman. Difficile de ne pas imaginer l’acteur jouant son propre rôle dans cette histoire habilement écrite au je qui, doucement, nous fait revivre différentes étapes de la récente pandémie. Le tout à travers le quotidien truffé de petites aventures (les réseaux sociaux, les voyages en avion, les histoires d’un soir, les moments de solitude) d’un homme observateur qui tente à la fois de se comprendre et de comprendre son époque.

► Eschatologie (l’effondrement) : de Guillaume Lambert, chez Leméac

— Sarah-Émilie Nault