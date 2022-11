BLANCHET, Yves



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 24 octobre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Yves Blanchet. Il était l'époux de madame Monique Laperrière et le fils de feu Cécile Laberge et de feu Cyrice Blanchet. Autrefois de Disraëli, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " captation des rituels " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique Laperrière; ses filles: Marie-Hélène Blanchet (Carl Trummer) et Chantal Blanchet (Éric Taché); ses petits-enfants: Raphaëlle Ponton (Jérémie Duchesne) et Benjamin Taché; ses frères et ses sœurs : Pierre (France Bédard), Nicole (feu Marcel Gagnon), Louise (Normand Blouin) et Michèle (feu Pierre Lalonde); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Laperrière: Lise (feu Robert Brosseau) et Claude (Lise Malette); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre, outre ses parents; ses frères: feu Georges (Denise Tousignant) et feu Jacques (Marthe Létourneau), Paul et Jean. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson Québec, 245 Rue Soumande, Québec, QC G1M 3H6, tél.: (418) 527-0075, www.prqca.ca